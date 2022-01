Non, aujourd’hui lundi 17 janvier n’est pas le jour le plus triste de l’année : le Blue Monday est un canular

Le Blue Monday, le « jour le plus triste de l’année », n’existe pas : il s’agit d’un astucieux canular créé par une agence de publicité pour inciter à la vente de voyages à forfait.

Il existe des canulars tellement enracinés qu’il est pratiquement impossible de les arracher au dédale d’Internet, malgré tous les efforts déployés pour obtenir des informations correctes. L’une de ces fake news « imparables » est certainement celle relative au Blue Monday, le tristement célèbre troisième – ou quatrième – lundi de janvier qui, d’après des équations mathématiques fantômes, serait « le jour le plus triste de l’année ». Pas plus tard qu’aujourd’hui, lundi 17 janvier 2022, ce lundi bleu mortel devrait tomber, au cours duquel nous devrions tous nous sentir déprimés et avoir une larme prête. En réalité, il s’agit d’un canular avec tous les pièges, astucieusement emballé par un « génie » du marketing pour vendre des forfaits de voyage. C’est vrai. Après tout, il n’y a rien de mieux que de réserver des vacances dans un bel endroit exotique pour exorciser « le jour le plus triste de l’année », surtout s’il y a quelqu’un qui peut vous convaincre que vous êtes vraiment triste et que vous en avez besoin. Le marketing psychologique fonctionne en tirant parti des émotions, nous poussant à ressentir le besoin d’acheter quelque chose dont parfois nous n’avons même pas besoin.

Le canular diabolique, selon diverses reconstitutions faites par le populaire journal britannique Guardian, a été exploité en 2005 par une célèbre agence de voyage sur la base de l’idée originale développée par une agence de publicité londonienne. La société a demandé à des scientifiques d’élaborer une pseudo-équation pour identifier « mathématiquement » le jour le plus triste de l’année, qui est devenu plus tard le lundi bleu. Le père de cette infâme équation serait le communicateur scientifique spécialisé en psychologie Cliff Arnall, qui travaillait à l’époque au « Center for Lifelong Learning », un centre de recherche associé à la prestigieuse université de Cardiff (dont cependant l’université galloise a pris ses distances). En termes très simples, le résultat du jour le plus triste de l’année a été atteint sur la base de plusieurs facteurs concomitants : les vacances de Noël récemment conclues ; les vacances de Pâques encore loin ; les nouvelles résolutions pour la nouvelle année qui commencent déjà à grincer et celles ratées de l’année qui vient de s’achever ; gain de poids lié aux crises de boulimie aux dîners et aux déjeuners ; le fait qu’en janvier nous sommes en plein hiver et qu’il fait très froid ; et last but not least lundi, le jour le plus « détesté » par ceux qui travaillent et vont à l’école. L’agence de publicité a tenté de soumettre la pseudo-équation à plusieurs scientifiques pour approbation scientifique (sous paiement), mais a reçu un refus brutal.

Malgré ces prémisses, la campagne publicitaire basée sur le Blue Monday a eu un écho médiatique retentissant et le mythe du jour le plus triste de l’année a commencé à se répandre dans le monde. Apparemment, personne à l’époque ne se souciait le moins du fait qu’elle était la fille d’un marketing rusé, dépourvu de toute base scientifique. Janvier est certainement un mois compliqué, comme l’explique sur la fanpage le professeur Maria Beatrice Toro, psychothérapeute et professeur de psychologie à l’Université La Sapienza de Rome – « nous apporte l’idée de travailler, de produire. Cela nous éloigne de la dimension des vacances et de la liberté et nous ramène à la dimension du faire »-, néanmoins il est tout simplement absurde d’identifier un jour spécifique pour tout le monde comme le plus triste de toute l’année. Dans l’hémisphère sud (sud), par exemple, janvier est le plus fort de l’été, et les vacances de Noël et de Pâques sont réservées aux chrétiens et aux catholiques. Même le Nouvel An ne commence pas pour tout le monde le 1er janvier (celui chinois de 2022 commence le 1er février). Toutes ces prémisses font littéralement s’effondrer les fondements papier de l’équation du canular, mais malgré cela et d’autres démentis, elle continuera de résonner dans les articles, sur les réseaux sociaux et sur les mèmes intemporels.