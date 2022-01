YouTube a sa première vidéo de 10 milliards de vues, et ce n’est pas de Psy

Pourquoi c’est important : une vidéo YouTube a dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards de vues. Ce n’est pas de Psy, la sensation pop sud-coréenne qui a établi toutes sortes de records sur la plateforme il y a près de dix ans, mais il a des liens avec la même région.

« Baby Shark » a été publié sur YouTube par Pingfong à la mi-2016 et est devenu la première et la seule vidéo à générer plus de 10 milliards de vues. La chanson entraînante et la vidéo de danse pour enfants ont réussi à amasser près de deux milliards de vues à la fin de 2018 et à peine deux ans plus tard, elle était devenue la vidéo la plus regardée sur la plateforme avec plus de sept milliards de vues dans le monde.

Pinkfong est une marque de divertissement pour enfants de SmartStudy, une société sud-coréenne de divertissement éducatif en activité depuis 2010. En 2019, le PDG américain de Pinkfong, Bin Jeong, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le clip gagne en popularité comme il l’a fait. « Ceux qui le font, le font par eux-mêmes », a ajouté Jeong.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que plusieurs des 10 meilleures vidéos sur YouTube s’adressent aux enfants. Une vérification rapide des vidéos YouTube les plus regardées de Wiki révèle que six des 10 meilleures sont des vidéos pour enfants.

Pour les curieux, la vidéo à succès de Psy pour Gangnam Style se situe actuellement juste en dehors du top 10 à la 11e position avec 4,3 milliards de vues. C’est impressionnant en soi et montre à quel point il peut être difficile d’atteindre le sommet de la montagne et de rester au sommet ou à proximité.