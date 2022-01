Comcast atteint des vitesses au nord de 4 Gbps avec le dernier test de modem 10G

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Comcast a testé avec succès un modem Broadcom 10G qui offrait des vitesses de téléchargement et de téléchargement au nord de 4 gigabits par seconde (Gbps). Le modem câble système sur puce (SoC) DOCSIS 4.0 en duplex intégral utilisé dans le test était un prototype et était connecté à un réseau hybride fibre-coaxial en laboratoire. Comcast a déclaré qu’il s’agissait de la première connexion réseau complète de tous les composants DOCSIS 4.0 nécessaires au déploiement.

Le FAI a en outre noté que DOCSIS 4.0 sera compatible via les connexions déjà installées dans des centaines de millions de foyers dans le monde, c’est donc une chose de moins à craindre en termes de support d’infrastructure.

Les résultats de Comcast sont certes impressionnants, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Au fur et à mesure que les développeurs affinent la technologie, les vitesses devraient augmenter considérablement. Après tout, le nom de l’initiative est 10G, et leur objectif ultime est de fournir des vitesses Internet de 10 gigabits par seconde.

Comcast a fait des progrès significatifs sur le projet ces derniers temps. À titre de comparaison, un test similaire en octobre 2020 n’a pu atteindre que des vitesses constantes de 1,25 Gbps de haut en bas sur une connexion résidentielle.

Malheureusement, Comcast n’a pas précisé quand le service 10G pourrait être prêt. Considérant qu’ils n’ont pas tout à fait atteint la moitié de l’objectif de vitesse du projet, il pourrait s’écouler un peu plus de temps avant que le service ne soit disponible sur le marché. Ceux qui recherchent la connexion la plus rapide possible devront se contenter de tout ce qui est disponible dans leur région pour le moment. Pour moi personnellement, cela ressemble à 1200 Mbps.