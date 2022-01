Intel Celeron G6900 peut égaler les performances monothread du i9-10900K

En bref : les premiers résultats des benchmarks du nouveau Intel Celeron G6900 ont été repérés dans la base de données Geekbench, et ils semblent certainement prometteurs. Par rapport aux autres processeurs Core de 12e génération, c’est loin d’être impressionnant, mais par rapport au Core i9-10900K de 10e génération, les performances monothread semblent être au même niveau.

Pour mettre les choses en perspective, nous devons d’abord comparer les spécifications des deux puces. L’Intel Celeron G6900 est un processeur 2C/2T avec une fréquence de base de 3,4 GHz, 4 Mo de cache L3 et 46 W TDP. Quant au Core i9-10900K, il s’agit d’un processeur 10C/20T avec une fréquence de base de 3,7 GHz, augmentant jusqu’à 5,3 GHz grâce à la technologie Thermal Velocity Boost. De plus, la puce embarque 20 Mo de cache L3 et dispose d’un TDP de 125 W.

Sur le papier, le processeur i9 semble largement supérieur au G6900 sur tous les aspects, mais d’après le divers entrées Geekbench récemment trouvées, ce n’est pas si simple. Monté sur une carte mère ASRock Z690M Phantom Gaming 4 et associé à 16 Go de mémoire DDR4, les performances monothread d’Alder Lake Celeron sont comparables à celles du processeur Core de 10e génération.

Les entrées de Geekbench montrent que le processeur fonctionne à 4,4 GHz, marquant environ 1400 points dans le benchmark à thread unique. Au test multicœur, les scores varient entre 2300 et 2600 points.

[GB5 CPU] Processeur inconnu

Processeur : Intel Celeron G6900 (2C 2T)

Min/Max/Moy : 3360/3390/3385 MHz

ID CPU : 90675 (Intel authentique)

Scores, vs AMD 5800X

Célibataire : 1397, -19,2%

Multi : 2565, -76,1%https://t.co/zvFmPMaVRv — Benchleaks (@BenchLeaks) 11 janvier 2022

En comparant les scores du G6900 avec ceux du tableau de référence du processeur Geekbench, la puce Alder Lake semble fonctionner à peu près de la même manière que l’Intel Core i9-10900K (1393 points) dans des scénarios monocœur. C’est plutôt impressionnant, étant donné que le premier est un processeur d’entrée de gamme de 12e génération et que le i9-10900K est un produit phare de deux générations.

Comme prévu, la différence de performances multicœur entre les deux est considérable, mais c’est normal compte tenu de la différence massive du nombre de cœurs (2 contre 10 avec HyperThreading).

Lisez également: Benchmark architectural Intel 12th-Gen Core Alder Lake

Malgré les performances surprenantes à un seul thread, le G6900 ne sera pas votre processeur de prédilection pour les systèmes de jeu. Les performances monocœur sont essentielles pour les jeux, mais les titres modernes bénéficient d’un nombre de cœurs plus élevé, ce qui manque à ce processeur. Dans l’ensemble, le processeur Alder Lake d’entrée de gamme semble plus adapté au travail de bureau et aux ordinateurs à usage général.