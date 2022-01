Microsoft confirme que toutes les consoles Xbox One ont été abandonnées

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Versez-en un pour la Xbox One. Microsoft vient de confirmer qu’il a arrêté la Xbox One S fin 2020, après avoir précédemment déclaré qu’il avait arrêté la fabrication des autres versions de la Xbox One plus tôt cette même année.

Avec la toute nouvelle Xbox Series X/S à l’horizon, Microsoft a annoncé en juillet 2020 qu’il arrêtait la Xbox One X et la Xbox One S entièrement numérique, ne laissant que la version standard de la Xbox One S (avec le disque drive) en tant que seule console Microsoft de génération précédente encore en production.

Maintenant, cependant, Cindy Walker, directrice principale du marketing des produits de la console Xbox, a déclaré à The Verge que « pour nous concentrer sur la production de la Xbox Series X / S, nous avons arrêté la production de toutes les consoles Xbox One d’ici la fin de 2020 ».

Il ne reste plus aux détaillants qu’à vendre le stock restant de Xbox One X/S qui leur reste. Après ce point, leur vente sera probablement limitée aux magasins d’occasion et aux sites d’enchères.

La confirmation que toute la gamme Xbox One n’est plus en production intervient le lendemain de la décision de Sony de continuer à fabriquer la PlayStation 4 en réponse à la pénurie de PS5. La société était censée mettre fin à la production de PS4 à la fin de l’année dernière ou en 2022, mais a plutôt choisi d’augmenter la production pour répondre à la demande des joueurs incapables de se procurer une machine de génération actuelle.

Alors que la PS5 et la Xbox Series X sont en rupture de stock chez la plupart des détaillants, la Xbox Series S moins puissante de Microsoft a été beaucoup plus facile à trouver. Depuis la mise en vente des dernières consoles Xbox, la Xbox Series S a surpassé la Xbox Series X sur « plusieurs marchés clés », avec une répartition estimée à 50/50 en termes de base d’installation sur les principaux territoires.

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a expliqué l’une des raisons pour lesquelles la Xbox Series S est plus abondante : « Nous pouvons en fait construire davantage de séries S. [chips] dans le même [chip] meurent l’espace que nous pouvons la série X », a-t-il déclaré. Microsoft affirme également que les systèmes Xbox Series X/S se vendent plus rapidement que n’importe quelle génération précédente de ses consoles.