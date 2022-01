Les ventes de PC atteignent 300 millions en 2021

Cela faisait un moment que nous entendions dire que les PC allaient cesser d’exister. L’ère post-PC du passé s’est estompée et nous constatons des ventes dépassant les 300 millions d’appareils Windows par an. Les ordinateurs semblent avoir un âge d’or en partie à cause de la pandémie.

Le marché des ordinateurs personnels a connu sa première croissance majeure en une décennie en 2020, lorsque la pandémie a commencé à obliger les gens à travailler et à apprendre à domicile. Les sociétés d’études de marché Gartner et IDC rapportent maintenant que le marché mondial des ordinateurs personnels a de nouveau augmenté tout au long de 2021, malgré la demande continue d’ordinateurs traditionnels pendant la pénurie mondiale de puces.

Les ventes de PC maintiennent la tendance haussière de l’année 2020

Selon le rapport de consultation de Gartner, près de 340 millions de PC ont été expédiés en 2021. Cela représente une augmentation de près de 10 % par rapport aux chiffres déjà inédits pour 2020. De son côté, un autre cabinet de conseil très pertinent dans ce média, IDC, place le chiffre à 348,8 millions, soit près de 15 % de plus.

« 2021 a vraiment été un retour en forme pour le PC », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC. « Le besoin des consommateurs en PC sur les marchés émergents et la demande commerciale mondiale sont restés forts au cours du trimestre, l’offre étant un facteur limitant ». Les problèmes d’approvisionnement persistants liés aux pénuries mondiales de puces signifient que le marché des PC « aurait pu être encore plus important qu’en 2021 »selon Tom Mainelli, cadre chez IDC.

Gartner rapporte que 2021 a vu le plus grand volume d’expéditions de PC depuis 2013, après un jalon en 2017 de cinq années de baisse de PC. « En conséquence, les volumes annuels d’expédition de PC ne devraient pas baisser aux niveaux d’avant la pandémie avant au moins 2-3 ans. »explique Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner.

Un autre facteur important est la sortie de Windows 11 qui encourage certains ordinateurs plus anciens à être rénovés pour utiliser le nouveau système d’exploitation. Il semble que Microsoft ait choisi le bon moment pour lancer un nouveau système d’exploitation face au barrage des ventes. Entre 2020 et 2021, ils pourraient représenter plus de 500 millions d’ordinateurs évolutifs vers Windows 11.