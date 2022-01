realme est un nouveau fabricant d’appareils mobiles et de wearables qui a connu une croissance incroyable sur le marché. Leurs smartphones, par exemple, sont des machines qui s’attaquent au segment milieu de gamme à des prix très compétitifs. En plus des smartphones, la tablette faisait partie des appareils qui renaît en 2021, en grande partie grâce aux besoins imposés par la pandémie, et realme a également présenté son modèle.

Le realme Pad peut être trouvé dans les magasins nationaux avec des prix autour de 200/250 €, ce qui, combiné avec les spécifications, en fait un produit relativement intéressant. Cependant, le constructeur a déjà supposé qu’Android ne serait pas mis à jour… la tablette étant sortie en septembre 2021.

Le realme Pad sorti en septembre 2021

realme a lancé sa première tablette en septembre 2021, la realme Pad. Le modèle est livré avec le système d’exploitation Android en version 11, avec une interface utilisateur realme conçue pour le format.

Il est équipé du processeur Helio G80 Gaming, avec Mali-G52, ainsi que de 3 ou 4 Go de RAM et de 32 ou 64 Go de stockage. L’écran LCD est de 10,4″ avec une résolution de 2000 × 1200 pixels. De plus, c’est une machine relativement fine, seulement 6,9 mm d’épaisseur.

La batterie est de 7100 mAh avec une charge de 18W. Il comprend une caméra avant et arrière, toutes deux de 8 MP, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, des haut-parleurs stéréo et deux microphones.

Ce produit est mis sur le marché avec un prix qui varie entre 200 et 250 €, et il est probable qu’il ait été le choix de nombreux consommateurs.

pas d’android mis à jour

Cependant, avec moins de 5 mois sur le marché, realme est venu apporter de mauvaises nouvelles. La tablette ne sera pas mise à jour vers Android 12, qui a été introduit à peu près en même temps que le realme Pad.

L’information a été révélée au site Web de FoneArena et indique que même s’il n’est pas mis à jour vers la nouvelle version d’Android, il continuera à recevoir les mises à jour de sécurité et de performances habituelles, pendant une période plus ou moins normale pour ces appareils.

Non, Realme Pad ne sera pas mis à jour vers Android 12 mais continuera à recevoir des mises à jour de sécurité et de performances tout au long du cycle de vie du logiciel

Alors que le fabricant s’apprête à lancer une nouvelle tablette, cela semble être une décision étrange qui pourrait finir par aliéner les acheteurs potentiels.