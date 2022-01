La conversation entre les comptes Teams personnels et professionnels est désormais possible

Microsoft a longtemps eu des problèmes avec la messagerie instantanée. À l’époque, ils ont décidé d’acquérir Skype et ce n’était plus jamais pareil. C’était si mauvais que chaque fois que Microsoft acquiert une entreprise, elle est citée en exemple comme une mauvaise acquisition. Cependant, avec Teams, ils ont appris une leçon précieuse. Ils ont préféré économiser 8 milliards de dollars pour Slack et créer des équipes en laissant Slack l’acheter à Salesforce pour trois fois plus d’argent.

Le fait est qu’il semble que finalement les utilisateurs des versions de Teams pour les entreprises et Teams à un niveau privé pourront communiquer. Cela peut être très utile pour les projets nécessitant des pigistes qui n’ont pas besoin de créer ou d’avoir un compte Teams professionnel créé pour eux.

Vous pouvez désormais communiquer avec n’importe quel utilisateur de Teams

Microsoft déploie la possibilité pour les utilisateurs à domicile de Teams de communiquer avec les utilisateurs professionnels. Cette semaine, Microsoft a mis à jour ses notifications de centre de messagerie pour noter que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée à la mi-janvier.

Microsoft a commencé à tester cette fonctionnalité en novembre en avant-première et prévoyait un lancement fin 2021. Mais la société a fini par retarder l’objectif jusqu’en janvier 2022.

« Avec cette mise à jour, les utilisateurs Teams de votre organisation pourront démarrer une discussion 1: 1 ou une discussion de groupe avec les utilisateurs Teams qui utilisent leurs comptes personnels et vice versa »explique la société dans la notification mise à jour du centre de messages. Les gens pourront inviter n’importe quel utilisateur Teams à discuter en utilisant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone et rester dans les politiques de sécurité et de conformité de leur organisation, ajoute la notification de Microsoft. Cette fonctionnalité sera disponible dans Teams sur le Web, le bureau et le mobile.

Comme l’explique l’avis, les administrateurs pourront activer ou désactiver cette fonctionnalité au niveau du locataire et de l’utilisateur individuel. La configuration de cette fonction sera implémentée avec la fonction activée par défaut. Les administrateurs pourront exclure via le portail d’administration Teams dans la section d’accès externe (ou utiliser les commandes PowerShell pour exclure tous les utilisateurs).