Jack Dorsey veut créer un fonds de défense juridique pour les développeurs Bitcoin

En bref : le PDG de Block, Jack Dorsey, a proposé la création d’un fonds de défense juridique qui aiderait les développeurs de Bitcoin à faire face aux litiges croissants. Les services du fonds seraient gratuits pour les développeurs s’ils choisissent de le faire. Initialement, des bénévoles et des avocats à temps partiel aideraient dans les affaires, et le conseil d’administration du fonds serait chargé de déterminer les affaires et les défendeurs à aider.

Dorsey a décrit les bases de la proposition dans un e-mail à la liste de diffusion Bitcoin-dev. Dans ce document, il a déclaré que les litiges et les menaces continues contre la communauté ont l’effet escompté, car certains accusés ont choisi de se rendre en l’absence de soutien juridique.

le Fonds de défense juridique Bitcoin serait une entité à but non lucratif chargée d’aider les développeurs à minimiser les maux de tête juridiques. Plus précisément, le fonds aiderait à trouver et à retenir un avocat de la défense, à élaborer des stratégies juridiques et à payer les frais juridiques.

Dorsey, en plus d’Alex Morcos et de Martin White, seraient les premiers membres du conseil d’administration.

Dorsey a sans aucun doute un intérêt direct dans Bitcoin. Fin 2020, il a utilisé 50 millions de dollars de l’argent de Square pour acheter 4 709 Bitcoins. Avec le recul, cette décision a été considérée par certains comme le point de départ du dernier rallye de crypto. À la valeur actuelle de 43 860,26 de Bitcoin, cet investissement vaut désormais plus de 206 millions de dollars.

L’été suivant, Square (maintenant Block) a déclaré qu’il construisait un portefeuille matériel pour la crypto-monnaie. Quelques mois plus tard, Dorsey a quitté son poste de PDG de Twitter, libérant sans aucun doute un peu plus de temps dans son emploi du temps chargé.

