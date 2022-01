Une partie de l’équipe HoloLens signe pour Meta et d’autres rivaux

Comme nous l’avons indiqué l’autre jour, Microsoft et Meta semblent condamnés à s’affronter dans les guerres des métaverses. L’entreprise de Mark Zuckerberg recherche du personnel pour fournir un contenu sans fin et s’appuie sur Apple et l’équipe Microsoft HoloLens.

L’équipe HoloLens se rend sur Meta et son métaverse

Tout d’abord, nous allons parler de Microsoft. L’équipe dirigée par Alex Kipman compte environ 1 500 personnes, mais leur nombre aurait été réduit. Environ, selon le Wall Street Journal, 100 personnes ont quitté l’entreprise. Sur ces 100 personnes, 40 auraient atterri à Meta.

Ce n’est peut-être pas le meilleur moment puisque cette unité doit travailler sur différentes propositions commerciales. De plus, il a subi des retards pour le projet IVAS avec l’armée des États-Unis, un client des plus importants.

Selon le rapport du WSJ, d’anciens employés ont déclaré que Microsoft n’avait pas embauché suffisamment d’ingénieurs pour faire face à la pression que l’IVAS exerce sur les ressources de l’entreprise. Et les départs des nouveaux employés n’aideront pas non plus.

Mais les anciens salariés d’Apple ne considèrent pas que ceux de Cupertino sont dans la meilleure situation et Meta les a davantage convaincus. Le bienfaiteur de ces nouvelles recrues, Meta, a refusé de discuter de leurs pratiques d’embauche ou des embauches qu’ils effectuent.

Ici, nous avons différentes positions, de Microsoft, ils ont indiqué que le métaverse est un objectif et ils savent clairement comment le faire. Des outils de création de contenu au potentiel de la Xbox. Le fait que Meta embauche des employés de Redmond peut suggérer, pour certains, qu’une des entreprises valorise davantage le monde de la réalité augmentée et est prête à faire plus pour s’assurer qu’il y a une main-d’œuvre derrière elle. Si nous ne regardons que les informations publiques, les deux sociétés se sont engagées dans la réalité augmentée.