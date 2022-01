Mise à niveau d’un connecteur de charge magnétique de type MagSafe sur l’ordinateur portable : voici comment cela fonctionne

Rien n’a l’air aussi vieux que le gadget de l’année dernière. J’utilise un MacBook Air à la pointe de la technologie avec une puce M1. Seul hic : il n’a pas encore de connecteur MagSafe, contrairement aux deux MacBook Pro 14 et 16 qu’Apple a introduits en 2021. Acheter à nouveau un nouveau MacBook n’est peut-être pas la solution. Le nouveau connecteur MagSafe ne convient pas à mon ancien MBA. J’ai donc installé une prise de charge magnétique de type Magsafe et je vous montre ici à quel point c’est facile – mais quels inconvénients elle présente également.

Câble de charge magnétique pour USB-C

Structure schématique d’une prise de charge magnétique de type MagSafe pour une mise à niveau

C’est en fait très simple : si vous souhaitez moderniser une technologie de type MagSafe, vous avez deux options. La première est : vous achetez un câble correspondant avec une broche magnétique, comme indiqué dans le schéma ci-dessus. Vous placez la broche dans un emplacement USB-C libre de votre ordinateur portable. Le câble s’ancrera alors automatiquement lorsque vous le tenez près (comme dans notre image ci-dessus). Il suffit ensuite de laisser la goupille dans le boîtier.

Les avantages sont les mêmes qu’avec le MagSafe actuel : si vous souhaitez détacher le notebook du câble, il vous suffit de le déconnecter. C’est beaucoup plus pratique que le branchement et le débranchement fastidieux d’un câble USB-C. De plus, le câble imite la « protection contre les accidents » brevetée d’Apple. Si vous restez coincé avec votre pied sur un câble d’amarrage magnétique, il se détachera au lieu de vous faire tomber et de tirer l’ordinateur vers le bas avec lui.

Pas un fabricant bien connu, mais au moins un qui apparaît par son nom : Baseus fournit une prise de charge magnétique d’apparence assez sérieuse.

Vous pouvez également y connecter du matériel USB-C

Dans mon cas, après quelques recherches, j’ai trouvé un « câble de données à chargement rapide et sécurisé magnétique en zinc » d’aspect raisonnablement solide du fabricant chinois Baseus, ce qui est également raisonnablement sérieux. USB-C, 1,50 m de long, taux de transfert de 480 Mbps – pour environ 6,50 euros, commandé en ligne.

Il s’est installé immédiatement, l’appareil a fonctionné sans aucun problème, y compris l’électricité (bien sûr) et même les données ont été transmises par le câble (comme le MagSafe d’origine également). J’ai pu connecter un micro USB Rode externe au MacBook. La LED dans le connecteur indique l’état de charge.

La prise magnétique indique également l’état de charge.

Chez Euronics, j’ai trouvé une alternative légèrement plus chère de Hapena. Cela aurait été moins cher aussi, mais mon instinct m’a conseillé de ne pas acheter la version la moins chère. Vous pouvez lire pourquoi dans le chapitre « Problèmes » ci-dessous.

Connecteur de charge magnétique de type MagSafe

Aucun nouveau câble requis, un simple adaptateur suffit.

La deuxième option pour installer un connecteur de charge magnétique de type MagSafe sur l’ordinateur portable est encore plus simple qu’avec un nouveau câble. Vous commandez simplement un adaptateur magnétique et utilisez un câble USB-C existant.

La procédure est par ailleurs similaire à celle d’un nouveau câble : vous insérez le PIN magnétique dans une prise USB-C libre et approchez la fiche d’un câble USB-C, qui devrait alors s’y arrimer automatiquement. Vous pouvez trouver de telles solutions pour quelques euros sur Internet. L’ensemble est encore plus durable car vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau câble. Pour cela, vous devez vous passer d’un indicateur de charge LED.

Les problèmes

Le problème de ces fiches et broches de charge magnétiques de type MagSafe est rapidement décrit : ce sont toutes des répliques de fabricants anonymes. Ce n’est pas un MagSafe officiellement pris en charge par Apple, car Apple n’a pas (encore) concédé de licence pour la technologie à des fournisseurs tiers. Ce qui est probablement aussi la raison pour laquelle je n’ai pas trouvé de fabricant bien connu qui aimerait toucher ce fer chaud.

Connecteur de charge magnétique USB-C simple : fonctionne, coûte peu. Mais vous n’avez aucune garantie contre les dommages causés à l’ordinateur portable.

Si vous recherchez les produits appropriés en ligne ou sur les marchés, il n’est pas écrit « MagSafe », mais quelque chose de similaire, tel que « Prise de charge magnétique ». De la part d’Apple (ou d’un autre constructeur de PC sur lequel vous utilisez le connecteur), vous n’avez aucune garantie. Si seulement ça ne marche pas, c’est une chose. Mais vous n’avez également aucune garantie que l’appareil du MacBook ou du PC portable sur lequel vous l’essayez ne cassera pas quelque chose.

Donc, si vous voulez suivre le chemin, vous agissez sous votre propre responsabilité. Mon conseil serait de bien choisir les offres et de se rabattre sur des fabricants au moins à moitié réputés. Etudiez aussi attentivement les avis sur les produits ! Quelles offres ont reçu beaucoup de bonnes critiques ?

La broche magnétique reste dans le boîtier et sort de là.

Un deuxième problème est la construction. Le PIN magnétique, que vous laissez toujours dans le cahier, dépasse naturellement de là. Cela n’a pas l’air trop joli et pendant le transport, cela peut également entraîner un coincement de la prise quelque part. Ce n’est donc en aucun cas une solution parfaite.

Ma configuration

Malgré tous les inconvénients connus, je me suis risqué. J’ai commandé le câble Baseus décrit ci-dessus et un câble de charge supplémentaire encore plus cher pour ma petite amie avec différentes prises pour USB-C, mais aussi Lightning. Ainsi, vous pouvez installer une prise de charge magnétique de type MagSafe pour les anciens iPhones.

J’étais conscient du danger. Mais d’un autre côté, je ne pouvais pas imaginer que cela casserait quelque chose de gros. Apple ne peut pas contrôler si j’utilise le câble de chargement Apple USB-C d’origine ou tout autre câble USB-C. Et les prises de charge magnétiques de type MagSafe ne sont rien d’autre qu’un câble de charge USB-C.

Et que dire : jusqu’à présent, tout fonctionne parfaitement. Et mon MacBook Air M1 se sent soudain à nouveau complètement à jour.