Micron commence à livrer son SSD QLC 176 couches, disponible dans un petit facteur de forme avec 2 To de stockage

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Micron a commencé les expéditions en volume du premier SSD NAND à cellules quadruples (QLC) à 176 couches au monde, qui, selon lui, offre une densité de stockage de pointe et des performances optimisées. La technologie est utilisée dans le SSD Micron 2400 qui est disponible dans un petit lecteur de 22 mm x 30 mm avec une capacité de 2 To et des vitesses de lecture séquentielle de 4 500 Mbps.

C’est en novembre 2020 que Micron a commencé à commercialiser la première mémoire flash NAND 3D à 176 couches au monde. La société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la technologie trouve sa place dans des secteurs tels que les véhicules autonomes, les systèmes d’infodivertissement embarqués et le stockage mobile, ainsi que les SSD client/centre de données.

La NAND 3D à 176 couches est désormais livrée dans le SSD QLC Gen4 de la série 2400 de Micron, qui, selon la société, offre des vitesses d’E/S 33% plus élevées et une latence de lecture 24% inférieure à celle de son disque de génération précédente doté de la technologie 96 couches.

En optant pour le lecteur avec la capacité la plus élevée, vous obtiendrez des vitesses de lecture séquentielle de 4 500 Mbps et des écritures séquentielles de 4 000 Mbps. Les lectures/écritures aléatoires, quant à elles, sont respectivement de 650K et 700K IOPS.

Micron propose le lecteur M.2 dans trois formats différents : la taille familière de 22 x 80 mm, 22 x 42 mm et un minuscule 22 x 30 mm, le tout dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To.

Le disque offre une endurance de 600 téraoctets écrits (TBW) pour la version 2 To, tandis que le modèle de capacité de 512 Go est de 150 TBW. Micron ajoute que le disque de la plus grande capacité offre une consommation d’énergie au ralenti inférieure à 150 milliwatts, une réduction d’environ 50 % par rapport aux SSD QLC de la génération précédente. Il répond aux exigences du projet Athena d’Intel, qui nécessitent plus de neuf heures d’autonomie réelle sur les ordinateurs portables, même ceux utilisant des écrans haute définition.

Micron dit que le lecteur est conçu pour les applications clientes, telles que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables économiques. Ces vitesses sont loin des 7 000 Mbps que nous voyons dans les meilleurs SSD de génération 4, mais le SSD Micron 2400 devrait offrir un excellent rapport qualité-prix pour les capacités disponibles, et le modèle 22 mm x 30 mm devrait permettre des options de stockage plus larges sur le plus petit des ordinateurs portables.