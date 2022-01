Le PDG de Signal démissionne et nomme le co-fondateur de WhatsApp, Brian Acton, en tant que chef par intérim

En bref : Moxie Marlinspike, fondateur de Signal, a quitté ses fonctions de PDG du service de messagerie instantanée cryptée. Il est toujours à la recherche d’un remplaçant permanent, mais en attendant, le co-fondateur de WhatsApp, Brian Acton, sera le chef par intérim de l’entreprise.

Marlinspike a déclaré que son objectif a toujours été que Signal grandisse et se maintienne au-delà de son implication, mais jusqu’à récemment, cela n’était tout simplement pas possible. Il y a à peine quatre ans, il était encore celui qui écrivait tout le code Android et serveur pour le service et était la seule personne de garde. Il s’occupait également de tout le développement du produit et devait même garder son ordinateur portable à portée de main à tout moment en cas d’interruption de service.

Les choses sont bien différentes de nos jours. Signal compte actuellement 30 employés comprenant des ingénieurs, des concepteurs, du personnel de soutien et une équipe de direction. Marlinspike écrit rarement du code maintenant et personne n’est jamais perpétuellement de garde, a-t-il déclaré.

C’est une nouvelle année ! J’ai décidé que c’était le bon moment pour me remplacer en tant que PDG de Signal : https://t.co/oX6yLebDhh – Moxie Marlinspike (@moxie) 10 janvier 2022

Compte tenu de la position actuelle de l’entreprise, Marlinspike a déclaré qu’il se sentait désormais à l’aise de se remplacer en tant que PDG.

La recherche d’un nouveau leader dure depuis quelques mois, mais Marlinspike a souhaité l’étendre avec l’annonce de cette semaine pour aider à trouver la meilleure personne pour le poste.

Dans l’intervalle, Brian Acton, membre du conseil d’administration de la Signal Foundation, s’est porté volontaire pour occuper le poste de PDG par intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé. Acton a cofondé WhatsApp il y a plusieurs années et a également passé du temps chez Yahoo, Apple et Adobe Systems avant cela.

Marlinspike restera au conseil d’administration de Signal et quittera le rôle de PDG pour aider à la recherche d’un remplaçant permanent.