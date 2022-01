Cette photographie de 717 gigapixels de The Night Watch est consultable en ligne gratuitement

Bref historique : La peinture de 1642 a été réalisée par Rembrandt van Rijn. Il a été déplacé à plusieurs reprises – au début de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et à nouveau en 2003 lorsque le musée a été rénové – mais sinon, il est resté exposé au Rijksmuseum depuis 1885.

Le Rijksmuseum, un musée d’art et d’histoire à Amsterdam, a publié une photographie incroyablement détaillée de The Night Watch avec une résolution de 717 gigapixels.

L’équipe a utilisé un appareil photo Hasselblad H6D 400 MS de 100 mégapixels pour capturer 8 439 photos individuelles de la peinture. L’intelligence artificielle a ensuite été utilisée pour assembler le tout, résultant en une photo massive de 717 milliards de pixels avec une taille de fichier totale de 5,6 téraoctets.

L’image est quatre fois plus nette que la photographie publiée par le musée en mai 2020. En fait, il s’agit de la plus grande image numérique d’une œuvre d’art au monde et fait honte à cette image de 195 gigapixels de Shanghai.

Le musée a déclaré que l’image ultra haute résolution permettra aux scientifiques d’étudier la peinture à distance et le processus de vieillissement encore plus en détail.

Ce qui est encore plus cool, c’est qu’il est accessible à tous gratuitement sur le site Web du musée. Une version avec les côtés manquants en place est également disponible. Le niveau de détail ici est absolument incroyable.