Pourquoi les joueurs Xbox sont-ils toujours contraints de jouer avec les joueurs PC ?

Faites attention à ce que vous souhaitez : Auparavant, les joueurs suppliaient pour le jeu croisé et Sony était vilipendé pour être le seul à ne pas le permettre. Maintenant que la tendance favorise l’action multiplateforme, Sony semble être le seul à avoir réussi.

En novembre, les joueurs Xbox se sont insurgés contre la tricherie généralisée dans le mode multijoueur de Halo Infinite. Ils ont exigé que Microsoft ou 343 Industries traitent les tricheurs ou autorisent un moyen de désactiver le jeu croisé avec les joueurs PC. Quelques jours plus tard, 343 a reconnu le problème et a déclaré que les tricheurs seraient « traités », mais jusqu’à présent, peu ou rien n’a été fait, et le dilemme du jeu croisé atteint son paroxysme.

Il n’y a pas que Halo Infinite qui a un problème avec les tricheurs. Call of Duty: Warzone est en proie à des aimbots et à d’autres piratages depuis presque le premier jour. Cette situation n’est bien sûr pas unique. La plupart des jeux multijoueurs en ligne doivent faire face à des aimbots et à d’autres exploits. Les jeux gratuits sont encore plus problématiques puisque rien n’empêche les tricheurs de créer un nouveau compte lorsqu’ils sont bannis.

De plus, étant donné que ceux qui ne jouent pas équitablement sont presque exclusivement des joueurs PC, il semble que l’ajout d’une bascule de paramètres pour désactiver le jeu croisé serait une solution simple, du moins pour les joueurs sur console. En effet, Warzone a récemment ajouté une option pour désactiver le crossplay, mais cela semble être borked pour Xbox.

Lorsque le jeu croisé est désactivé, le chargement dans une partie multijoueur invite les joueurs à activer le jeu croisé. Sur Xbox, les utilisateurs doivent activer le jeu croisé pour continuer, tandis que sur PlayStation, les joueurs peuvent ignorer l’invite et continuer avec le jeu croisé désactivé. Il semblerait que Microsoft souhaite que ses utilisateurs se mélangent entre la console et le PC, qu’ils le veuillent ou non. Même s’il existe des solutions de contournement pour désactiver le jeu croisé à l’échelle mondiale, cela crée d’autres problèmes, notamment le fait que le matchmaking prenne une éternité (vidéo ci-dessous).

Utilisateurs sur Reddit, les forums Microsoft, Xbox et Halo, et Média social ont clairement indiqué qu’ils étaient fatigués de ce qui semble être une situation forcée exclusive aux joueurs Xbox.

« Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer pourquoi un joueur Xbox est toujours obligé d’affronter des joueurs PC dans COD Warzone ? » un utilisateur a demandé dans le forum de la communauté Microsoft. « Est-ce un truc de toi ou d’eux ? J’aimerais savoir qui détient les clés ici et pourquoi. Je suis tout à fait pour le jeu croisé contre les joueurs de Playstation, les avantages et les inconvénients sont les mêmes – mais ce croisement forcé Le jeu n’est vraiment pas cool, surtout quand il n’est facultatif que pour les autres plates-formes. »

La position que semblent adopter Microsoft et Xbox avec le jeu croisé va à l’encontre de sa vision du passé. En 2016, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré à Gamespot que les joueurs Xbox ne seraient jamais obligés de jouer avec des joueurs PC car ce serait injuste.

« Je ne forcerai jamais quelqu’un dans nos jeux dont [sic] jouer avec un contrôleur ou une souris et un clavier pour jouer contre quelqu’un avec un schéma de contrôle différent », a promis Spencer. « La vitesse de rotation de la souris et du clavier est plus rapide que celle du contrôleur. Nous le savons, vous perdrez. »

Qu’est-il arrivé à cette attitude? La promesse de Spencer est quelque chose qui est passé au bord du chemin comme n’étant plus si important. Ce n’est certainement pas dû au fait que les développeurs ont trop de mal à avoir un interrupteur marche/arrêt pour le jeu croisé.

Lorsque Dice a lancé Battlefield 2042, le jeu croisé était la seule option pour les joueurs Xbox, mais les propriétaires de PlayStation pouvaient le désactiver. Après quelques plaintes, le développeur a également ajouté l’option à la Xbox. On ne sait pas pourquoi il semble que Xbox force le problème. Si les propriétaires de PlayStation peuvent désactiver la fonctionnalité, pourquoi les joueurs Xbox ne le peuvent-ils pas ?

Netcost-security.fr a contacté Xbox pour commenter la question. Nous mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.