Les cyberattaques ont atteint des niveaux records en 2021, en partie grâce à Log4J

En bref : les cyberattaques sur les réseaux d’entreprise ont augmenté de 50 % en 2021 par rapport à l’année précédente et ont atteint un niveau record d’environ 925 attaques par semaine et par organisation, dans le monde, le mois dernier au plus fort de la peur de Log4J.

La vulnérabilité du jour zéro Log4J a fait surface début décembre et s’est rapidement transformée en un problème majeur. Amit Yoran, directeur de la société de cybersécurité Tenable, l’a décrit comme la vulnérabilité la plus importante et la plus critique de la dernière décennie – et peut-être même la plus importante de l’histoire de l’informatique moderne.

Check Point Research dans son dernier rapport a déclaré que les secteurs de l’éducation et de la recherche ont connu le plus grand volume d’attaques en 2021 avec une moyenne de 1 605 attaques par organisation chaque semaine. Le secteur militaire et gouvernemental a également connu une légère augmentation des attaques, avec une moyenne de 1 079 attaques par semaine, ce qui a entraîné une augmentation de 47% d’une année sur l’autre.

En fait, toutes les industries suivies par Check Point ont connu une augmentation significative des attaques l’année dernière.

Géographiquement, l’Afrique a été la plus durement touchée par les cyberattaques, suivie de l’APAC, de l’Amérique latine, de l’Europe et de l’Amérique du Nord (dans cet ordre). L’augmentation de la fréquence des attaques d’une année sur l’autre variait de 13 %, faible en Afrique, à une énorme augmentation de 68 % en Europe.

Check Point a dit trop souvent que les organisations étaient attaquées après avoir échoué à appliquer un correctif pour une vulnérabilité connue.

La société de sécurité recommande de segmenter les réseaux et de mettre des pare-feu et des protections FAI solides entre eux afin d’empêcher les infections de se propager sur l’ensemble du réseau. C’est également une bonne idée d’éduquer les employés à reconnaître les signes révélateurs de menaces potentielles et de les former à signaler immédiatement les découvertes inhabituelles aux équipes de sécurité.

