Le directeur de Xbox, Phil Spencer, veut des interdictions multiplateformes et des listes de blocage

En bref : Phil Spencer, le patron de Xbox, a toujours été un grand partisan des systèmes multiplateformes. Pour l’instant, ces systèmes existent principalement pour le multijoueur et les jeux en ligne, mais le responsable de Xbox en veut plus, notamment des interdictions multiplateformes et des listes de blocage d’utilisateurs partagées.

Dans une récente interview, Phil Spencer a expliqué comment le métaverse se compare aux communautés de jeux en ligne et à l’état actuel de l’industrie du jeu vidéo. Un sujet qu’il a abordé au cours de la discussion était le harcèlement et la façon dont l’industrie peut y faire face à l’avenir.

Spencer pense qu’un système d’interdiction multiplateforme est une solution viable pour prévenir la toxicité. Lorsqu’une personne harcèle quelqu’un sur Xbox et est signalée, l’équipe d’assistance peut l’interdire du réseau Microsoft, mais que se passe-t-il si cette même personne peut également être bannie d’autres plateformes ? C’est ce que veut réaliser le responsable de la marque de jeux de Microsoft, en évitant que les utilisateurs ne soient suivis par des attaquants lorsqu’ils jouent sur différents réseaux.

Comme alternative, Spencer a également déclaré que les plates-formes pourraient prendre en charge les listes d’utilisateurs bloqués partagées entre elles, empêchant les utilisateurs de jouer avec des joueurs indésirables, quel que soit l’endroit où ils jouent.

« J’aimerais pouvoir apporter [blocked users lists] vers d’autres réseaux où je joue. C’est donc le groupe de personnes avec qui j’ai choisi de ne pas jouer », a déclaré Spencer. « Parce que je ne veux pas avoir à recréer cela sur chaque plate-forme sur laquelle je joue à des jeux vidéo. »

Le patron de Xbox a également commenté le lien entre le jeu et la polarisation politique aux États-Unis. Spencer a mentionné comment les communautés de jeux en ligne sont devenues un lieu où les gens peuvent parler, communiquer, partager et socialiser. On s’attendait à ce que les gens partagent leurs opinions politiques, mais le réseau social Xbox n’a pas été conçu à cet effet.

« L’une des choses que nous avons déclarées à propos de notre réseau social est que nous ne sommes pas une plate-forme de liberté d’expression. Nous sommes une plate-forme autour du divertissement interactif et des jeux vidéo », a déclaré Spencer. « Nous ne sommes pas là pour permettre à toutes sortes de discours sociaux de se dérouler sur notre plateforme. Ce n’est pas pour cela que nous existons. »

Bien sûr, les utilisateurs peuvent utiliser les outils Xbox Live pour créer un parti politique s’ils le souhaitent, mais ces outils n’ont jamais été conçus pour cela. Ils ont été conçus pour fournir des fonctionnalités de divertissement interactif et de jeux à la communauté Xbox.

Spencer veut clairement éloigner la marque Xbox de tout point de vue politique. Un fait encore plus évident lorsqu’on considère ce qu’il a dit à propos du scandale de harcèlement sexuel d’Activision Blizzard, déclarant que Xbox « évaluait tous les aspects » de sa relation avec l’éditeur de jeux vidéo.