Cette Nintendo Switch OLED a subi un test de rodage de 1 800 heures

En bref : en plus de la déception ressentie par certains à l’égard du Nintendo Switch OLED de l’année dernière pour ne pas avoir pris en charge le 4K, le matériel mis à niveau ou le DLSS, on craignait que son écran OLED ne soit sensible au burn-in, mais un YouTuber a prouvé le les inquiétudes sont injustifiées après avoir laissé son ordinateur de poche afficher une image statique non-stop pendant 75 jours.

YouTuber Wulff Den a réalisé l’expérience en laissant une capture d’écran de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur son écran à pleine luminosité 24h/24 et 7j/7. L’idée originale était de faire fonctionner l’écran jusqu’à sept jours, mais il a finalement duré 11 semaines, totalisant plus de 1 800 heures d’affilée.

Pour empêcher le Switch d’éteindre l’écran, Wulff a attaché un contrôleur tiers Hori Split Pad Pro qui effectuait en continu des pressions automatiques sur les boutons. Il a également gardé l’appareil branché à tout moment ; la batterie du Switch OLED dure entre cinq et neuf heures sur une seule charge.

Les résultats devraient atténuer toutes les inquiétudes que les propriétaires de commutateurs OLED, ou les propriétaires potentiels, pourraient avoir concernant la rétention d’image. Wulff a déclaré que non seulement il n’y avait aucune indication visible de brûlure, mais il n’a également trouvé aucune différence significative dans aucun des tests de couleur qu’il a effectués.

« La seule différence que vous pouvez voir est le blanc dans le plafond du sanctuaire, il est très légèrement plus sombre, et le blanc bleuâtre a une légère teinte verte », a déclaré Wulff.

« Si vous vous inquiétez du burn-in OLED sur votre Switch parce que vous avez environ 2000 heures dans un jeu, je pense que vous pouvez vous détendre un peu », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas que ce soit une préoccupation pratique pour qui que ce soit. »

Certains écrans OLED présentent toujours une rétention d’image – regardez la vidéo de Linus Tech Tips ci-dessus – mais les sociétés de télévision ont introduit des fonctionnalités conçues pour limiter le problème. Screen Shift de LG déplace légèrement l’écran à intervalles réguliers pour préserver la qualité de l’image, et son ajustement de la luminance du logo détecte les logos statiques sur l’écran et réduit la luminosité à cet endroit. Heureusement pour les propriétaires de Switch OLED, il semble que le burn-in ne sera pas un problème – le plus gros problème pourrait être de trouver l’une des machines.