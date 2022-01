Les humains sont encore bien meilleurs pour prédire la météo que l’IA

En contexte : L’intelligence artificielle est présente dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Il est utilisé dans les moteurs de recherche, les clients de messagerie, les plateformes médiatiques et même les chaînes d’épicerie du monde entier. Cela fait sans doute du monde un endroit plus efficace, mais pas sans frais ; la perte d’emploi en fait partie. Cependant, il y a une industrie qui a encore du mal à s’automatiser complètement : les prévisions météorologiques.

Malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de la technologie, de l’IA et de l’apprentissage automatique, les sociétés météorologiques n’ont pas encore remis les clés à leurs homologues informatiques. Alors que les modèles d’IA, avec l’aide de satellites météorologiques tels que GOES-16 et 17, sont capables de prédire des changements et des modèles météorologiques mineurs avec une précision surprenante, leur efficacité est très réduite lorsque des perturbations climatiques majeures se produisent.

Ces changements climatiques majeurs, y compris les catastrophes naturelles, ont souvent des signes avant-coureurs qui sont trop subtils et à petite échelle pour que la plupart des modèles puissent les détecter. Même quand ils sont détectés, les modèles ne peuvent pas toujours établir des corrélations entre les premiers indicateurs d’une trombe marine, par exemple, et son arrivée probable. Cela, rapporte Wired, nécessite généralement l’œil exercé d’un vétéran de l’industrie. Le point de vente affirme que, sur la base de plus de deux décennies d’informations de prévision météorologique (rassemblées par le service de prévision météorologique de la NOAA), les humains surpassent deux des modèles de prévision météorologique nationaux les plus populaires ; le Global Forecast System et le North American Mesoscale Forecast System.

De combien? Entre 20 et 40 pour cent.

Ce n’est pas un petit écart, et cela pourrait facilement faire la différence entre la vie et la mort pour ceux qui se trouvent sur le chemin d’une tornade vicieuse, d’une trombe marine ou d’un blizzard à déclenchement rapide. Avoir accès à des informations météorologiques précises le plus tôt possible est ce qui rend viables les recommandations d’évacuation (le cas échéant) ou d’abri sur place.

Les vétérans chevronnés de la météo peuvent examiner les moindres détails, comme les changements subtils de la pression atmosphérique, de la vitesse du vent ou de « l’humidité disponible », et tirer des conclusions de meilleure qualité que leurs homologues informatisés. En effet, dans de nombreux cas, les modèles de prévision météorologique n’accordent pas autant d’importance à ces mesures.

Et franchement, ce n’est pas une surprise. Les ordinateurs sont intelligents et deviennent de plus en plus intelligents de jour en jour, mais il leur manque encore quelque chose que les humains ont toujours possédé : la capacité d’évaluer des situations dans un contexte plus large. Faire en sorte que les machines soient proches de la parité avec la mémoire humaine et la connaissance du contexte nécessiterait une énorme quantité de puissance de traitement qui n’est tout simplement pas disponible à grande échelle pour le moment. Seule une poignée d’ordinateurs qui pourraient être capables de cela sont en développement en ce moment – du moins, aux États-Unis – et les groupes météorologiques ne sont pas les seuls à vouloir les utiliser.

En bref : les humains sont activement remplacés dans des dizaines d’industries à un rythme alarmant, mais pour l’instant, votre météorologue local (ou du moins le groupe qui lui fournit ses données) est en sécurité.