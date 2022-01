Nvidia n’a plus besoin de nous : comment la GeForce RTX 3080 12 Go se lance-t-elle à zéro avis

Couper les coins ronds : obtenez ce droit, Nvidia sort une nouvelle carte graphique aujourd’hui. Une sorte de nouveau. Mise à niveau est peut-être un meilleur terme, mais il existe une nouvelle version du RTX 3080 sur les tablettes aujourd’hui. Maintenant, pour ceux qui ont essayé d’acheter un RTX 3080 au cours des deux dernières années à quelque chose qui ressemble à un prix raisonnable, lèveront probablement un sourcil devant un autre nouveau produit utilisant le même silicium GA102 – en particulier un produit plus cher – et bien que ce soit un peu un problème, c’est le cadet de nos soucis.

La « nouvelle » GeForce RTX 3080 12 Go est lancée aujourd’hui, mais il est peu probable que vous en trouviez une seule critique nulle part vous informant de ses performances. En effet, Nvidia a délibérément bloqué tous les avis du premier jour. Il est difficile de dire pourquoi, et pour autant que nous puissions en juger, cela n’a que très peu de sens, bien que nous ayons une théorie.

Mais avant d’en arriver là, revenons un peu en arrière…

Il y a environ 4 semaines, les premiers partenaires AIB ont commencé à nous contacter pour nous informer de plusieurs versions de produits en janvier, dont une nouvelle version du RTX 3080 avec 12 Go de VRAM. À l’époque, on m’a présenté un NDA typique à signer qui garantirait que nous disposions d’un échantillon avant la sortie publique, afin que nous puissions tester et vous faire savoir à l’avance en quoi consistait le produit. Des trucs standards là-bas.

Bien sûr, j’ai signé le NDA car il ne nous interdit en aucun cas de chier sur tout le produit si nécessaire, et vous nous avez vu faire cela à d’innombrables produits de plusieurs marques au fil des ans. Maintenant, on m’a dit à l’époque que nous aurions des échantillons en main environ une semaine avant la sortie du produit. Encore une fois, c’est assez standard, en fait, une semaine est souvent le meilleur des cas.

MSI a réussi à nous obtenir sa carte Suprim X massive il y a une semaine, et nous étions donc sur la bonne voie pour livrer un examen détaillé aujourd’hui. Après avoir passé trois jours consécutifs d’analyse comparative pure pour mettre à jour nos résultats pour les produits précédemment publiés, j’ai contacté Nvidia le 5 janvier pour savoir quand le pilote d’évaluation serait disponible.

On m’a rapidement dit qu’ils me répondraient avec cette information.

Deux jours plus tard, nous n’avons rien entendu et c’était maintenant le vendredi 7 janvier, plus que 4 jours avant la sortie si vous incluez le week-end. J’ai tendu la main à nouveau et à ce moment-là, Nvidia m’a informé qu’il n’y aurait pas de pilote d’évaluation, mais que les évaluateurs devraient attendre que le produit soit rendu public, après quoi ils pourraient télécharger le pilote de version publique et l’utiliser.

Cela signifie qu’il n’y a pas d’avis au premier jour, et il faudra probablement quelques jours avant que les premiers avis détaillés apparaissent en ligne. Cela nous a pris complètement au dépourvu, ainsi que les partenaires de Nvidia, car nous nous attendions tous à vous fournir du contenu dès le premier jour. Pour moi personnellement, ce n’est pas un problème. Les délais sont nuls, et franchement, j’ai apprécié de passer le week-end avec ma famille plutôt que de travailler de longues heures sur une revue RTX 3080 12 Go. En ce sens, je ne suis pas du tout contrarié. Mais je suis ennuyé de voir à quel point ce mouvement est inutile et louche.

Il est à noter que sans pilote compatible, il est impossible de tester la carte graphique. Les pilotes existants ne fonctionneront pas, du moins pas sans modification, ce qui pour une nouvelle configuration GPU est probablement un processus complexe. Pour Nvidia, en revanche, il est facile de fournir le pilote à l’avance et c’est une pratique courante pour faire tester et réviser leurs nouveaux produits avant la date de lancement.

La vérité est que le RTX 3080 12 Go ne nous apportera aucune surprise. Il a quelques cœurs supplémentaires et une bande passante / capacité de mémoire supplémentaire, ce qui, en termes de performances, devrait le situer entre le RTX 3080 d’origine et le RTX 3080 Ti. Alors pourquoi les manigances de Nvidia alors ?

Nous pensons que la raison en est que Nvidia s’attend à ce que cette version reçoive principalement des commentaires négatifs de la part des critiques, en particulier de ceux qui ont été durs avec les inutiles 3070 Ti et 3080 Ti, qui étaient les critiques les plus crédibles. Maintenant, vous pensez peut-être, « Allez, comme si Nvidia s’en souciait maintenant … ils peuvent littéralement tout libérer et les joueurs/scalpers/mineurs le prendront en un clin d’œil », et bien que ce dernier soit vrai, je crois que Nvidia s’en soucie.

D’après mon expérience au cours de la dernière décennie, Nvidia est extrêmement sensible aux critiques, et cela est devenu particulièrement évident depuis la sortie de Turing (alias série RTX 20). Nvidia souhaite éviter un flot de critiques GeForce principalement négatives sur le net, même sur le marché actuel.

Mais pourquoi les critiques du RTX 3080 12 Go pourraient-elles être négatives ? Gardez à l’esprit qu’au moment où cette chronique d’opinion est mise en ligne (vidéo ici), je n’ai pas encore utilisé ou testé la carte, même si je l’ai sous la main depuis une semaine maintenant.

Tout se résume au prix et à la disponibilité.

La GeForce RTX 3080 originale est sortie en septembre 2020 et devait être la meilleure version GeForce depuis des années (nous lui avons attribué un score de 90/100), mais elle a fini par être une énorme déception en raison de la faible disponibilité et des prix exorbitants. Avec des fans fidèles littéralement alignés pour mettre la main sur un, Nvidia n’a rien fait de substantiel pour les aider au cours des 2 dernières années.

Ne vous embêtez même pas à me parler des cartes LHR ou des ventes directes, qui ont toutes deux représenté à peine plus que des cascades marketing. Le fait que Nvidia ait continué à segmenter la gamme GA102 avec des pièces à marge plus élevée, tout en abandonnant principalement le RTX 3080, en dit long, et le modèle 12 Go en est la continuation.

Plutôt que d’augmenter l’offre du RTX 3080 plus abordable, ce qui pourrait éventuellement contribuer à faire baisser les prix, Nvidia a, comme on pouvait s’y attendre, opté pour un RTX 3080 plus cher, après, bien sûr, un RTX 3080 Ti encore plus cher.

En d’autres termes, la version 12 Go RTX 3080 n’est pas différente de la RTX 3080 Ti. Nvidia cherche simplement à maximiser ses profits, mais maintenant ils veulent avoir leur gâteau et le manger aussi, et par là je veux dire qu’ils veulent bousiller leurs clients sont autant que le marché le permettra tout en recevant aussi peu de retour des médias que possible.

Comme le RTX 3080 Ti, le 12 Go 3080 est une réinitialisation de prix pour le GA102. Faire payer 700 $ pour le silicium du RTX 3080 était une erreur en ce qui concerne Nvidia, et augmenter le PDSF d’un peu plus de 70 % pour le 3080 Ti était la première étape pour corriger cette erreur.

Récemment, ils ont tranquillement relancé le RTX 2060 avec un modèle de 12 Go. Encore une fois, aucune critique, et peut-être plus préoccupant, aucun PDSF, permettant à Nvidia d’ajuster dynamiquement les prix en fonction de ce que le marché proposera. Je déteste le dire, mais je pense qu’ils vont avec le même plan pour le 12 Go 3080.

Lorsqu’on lui a demandé quelques jours seulement avant la sortie, quel serait le PDSF attendu, Nvidia a rapidement répondu par « Nous n’avons rien à annoncer pour le moment ». Me suggérant que nous n’obtiendrons peut-être pas du tout de PDSF, ou dans le meilleur des cas, il sera de 1 000 $ et plus.

À ce stade, il est évident que ces entreprises ne se soucient pas des joueurs, ou plus précisément de leurs clients. Qu’il s’agisse de Nvidia, AMD ou Intel, ils ne l’ont jamais fait, ils se soucient uniquement des profits – choquant, je sais – mais la façon dont certaines personnes se comportent, défendant Nvidia à chaque instant, vous penseriez que ces sociétés n’existent que pour leur plaire.

Nvidia mérite toute la presse négative qui devrait se frayer un chemin à cause de cette décision de retarder et même de supprimer les critiques. En fin de compte, c’est louche et anti-consommateur, et peut-être aussi arrogant. Mais je suis sûr qu’en essayant de minimiser la couverture médiatique, ils n’ont fait qu’amplifier la couverture négative.

Je dois également préciser que Nvidia est d’accord avec les critiques. Ils ont autorisé leurs partenaires à goûter la carte, mais ils ne souhaitent spécifiquement que ces avis. après les consommateurs peuvent les acheter. Ils ne bloquent pas complètement les avis ; ils veulent retarder le contenu jusqu’après leur propre annonce et publication pour contrôler l’histoire, tout en donnant l’impression qu’ils jouent bien avec les critiques.

De plus, je dois noter que nous ne pensons pas que les évaluateurs méritent un accès préalable aux produits, et pour de nombreuses autres sociétés, il n’y a pas d’évaluations préalables à la sortie. Mais c’est précisément le changement de processus pour ce produit qui est louche. Les clients sont habitués aux avis avant ou à la date de sortie, et ce processus est délibérément modifié juste pour que ce produit empêche que cela ne se produise.

Nous avons fait notre part en mettant cette histoire en lumière, maintenant c’est à vous, la communauté des passionnés, de repousser. Bien sûr, nous aurons également un examen détaillé dans quelques jours, alors soyez à l’affût de cela.