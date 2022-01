Des policiers licenciés pour avoir ignoré le vol pour jouer à Pokémon Go ont refusé l’appel

WTF ?! Beaucoup de gens prennent Pokémon Go très au sérieux et, dans certains cas, placent le fait d’attraper les créatures avant leur propre travail. Ce n’est jamais une bonne idée, surtout si vous êtes policier. Louis Lozano et Eric Mitchell l’ont bien compris. Les deux anciens flics de LA ont été licenciés en 2017 pour avoir joué au jeu mobile de Niantic pendant qu’ils étaient en service et viennent de se voir refuser un appel pour récupérer leur emploi.

En 2017, lorsque Pokémon Go était à son apogée, Lozano et Mitchell étaient dans leur voiture de patrouille lorsqu’ils ont reçu une demande de sauvegarde pour un vol en cours au centre commercial Crenshaw à proximité. Mais les agents ont ignoré l’appel et se sont rendus à un autre endroit.

Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer leurs actions, Lozano et Mitchell ont affirmé qu’ils se trouvaient dans une zone bruyante et qu’ils n’avaient pas entendu la radio. Mais leur superviseur était méfiant et a décidé de vérifier la caméra de bord du système vidéo numérique embarqué (DICVS) du véhicule. Cela montrait que les agents avaient choisi d’ignorer l’appel et de conduire ailleurs. La raison? L’officier Mitchell a alerté Lozano que Snorlax « vient d’apparaître » à la 46e place et à Leimert », déclarent les documents judiciaires. La paire a ensuite passé 20 minutes à discuter du meilleur itinéraire pour atteindre le Pokémon pendant qu’ils conduisaient.

Mitchell a également alerté Lozano qu' »un Togetic venait d’apparaître », sur le chemin du Snorlax. Lozano a déclaré qu’il l’avait « enterré et ultra-ballé » le Togetic avant d’annoncer: « Je l’ai eu ».

Confrontés aux preuves, les agents ont nié avoir joué à Pokémon Go, affirmant qu’ils ne faisaient qu’avoir une conversation. Ils ont été licenciés du LAPD. Le couple a déposé une pétition faisant valoir que l’utilisation d’images DICVS dans l’enquête violait la protection de la vie privée lors de conversations privées entre deux agents. Le juge a déclaré que l’argument était « vicié » et a rejeté l’appel le 7 janvier.

Il y avait beaucoup d’histoires inhabituelles sur le jeu à l’époque où Pokémon Go semblait conquérir le monde : des criminels l’utilisaient pour attirer les victimes vers des endroits avant de les voler sous la menace d’une arme, la police l’utilisait pour tenter les fugitifs de sortir de leur cachette, des gens errant dans l’armée bases et transformer les quartiers en cauchemars, et un blogueur russe qui a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir joué à l’église.