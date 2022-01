Premier aperçu de la nouvelle application Microsoft Defender

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft développe une nouvelle application Microsoft Defender, son propre antivirus. Maintenant, grâce à Aggiornamenti Lumia, nous avons déjà les premières images de ce à quoi ressemble la version finale de cette nouvelle application de sécurité.

Windows Defender a gagné en popularité au fil des ans. Avec Windows 8, nous avons déjà vu de quoi il était capable, mais c’est à l’époque de Windows 10 qu’il s’est imposé comme l’une des meilleures solutions de sécurité du marché.

Microsoft souhaite renouveler et étendre ce service. Par conséquent, ils ont changé leur nom en « Microsoft Defender » et ont développé une nouvelle application Web créée avec WPF capable d’atteindre d’autres plateformes telles que iOS, MacOS ou Android.

Premier aperçu avant le lancement imminent de Microsoft Defender

A cette occasion, les garçons de Aggiornamenti Lumia ont partagé sur leur compte Twitter une image de l’apparition finale de Microsoft Defender dans Windows 11 et Android. L’application s’annonce moderne et adaptée aux nouvelles lignes de design proposées par le géant nord-américain.

Microsoft suit une stratégie mixte avec ses nouvelles applications. Le web semble plus important que jamais et ils l’ont montré non seulement dans cette application, mais aussi dans les équipes Microsoft intégrées à Windows 11 ou dans la nouvelle application Outlook à venir.

Comme il s’agit désormais d’une application autonome dans Windows 11, il sera beaucoup plus facile pour Microsoft de la mettre à jour et d’introduire de nouvelles fonctions sans avoir à le faire avec les mises à jour du système d’exploitation.

Microsoft Defender a d’excellentes statistiques par rapport à d’autres antivirus gratuits, souvent pleins de publicités ou avec des définitions de virus moins précises. C’est une option totalement fiable pour protéger nos appareils.

Et vous, que pensez-vous de Defender ? Pensez-vous qu’il est au niveau de ses concurrents ? Une application Web sera-t-elle en mesure de fournir des performances à la hauteur de la tâche ?