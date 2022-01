Honor annonce le Magic V, le premier téléphone pliable de l’entreprise

Regard vers l’avenir : après l’avoir tease sur les réseaux sociaux, Honor a enfin tiré le rideau sur son premier téléphone pliable, le Magic V. Avec lui, Honor rejoindra les rangs des entreprises avec un combiné pliable, dont Samsung, Xiaomi et ses ancienne société mère, Huawei.

Comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, le téléphone pliable d’Honor possède un écran externe et un écran intérieur plus grand. L’écran extérieur utilise un panneau OLED incurvé de 6,45 pouces avec une résolution de 2560 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran interne mesure 7,9 pouces de diagonale et a une résolution de 2272×1984 et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Les deux panneaux couvrent 100 % du spectre de couleurs DCI-P3 et ont une profondeur de couleur de 10 bits (1,07 milliard de couleurs).

Le Honor Magic V sera alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 récemment annoncé, contenant le nouveau GPU Adreno qui promet d’offrir une amélioration des performances de 30% par rapport à son prédécesseur. Il y a 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage pour compléter le SoC, ce qui devrait être suffisant même pour les utilisateurs expérimentés.

La configuration de la matrice de photos arrière du téléphone se compose d’un appareil photo principal de 50MP, d’un appareil photo ultra-large de 50MP et d’un appareil photo à «spectre amélioré» de 50MP. De plus, il y a une caméra selfie frontale de 42MP sur les écrans internes et externes.

Grâce à la conception de la batterie à double circuit et à la batterie de 4 750 mAh, le téléphone pliable d’Honor peut durer toute une journée d’utilisation. La technologie 66 W SuperCharge d’Honor permet à l’appareil de charger jusqu’à 50 % de la batterie en seulement 15 minutes. Pour une charge complète, il faut environ 40/50 minutes.

Basé sur Android 12, Honor Magic UI 6.0 fera ses débuts avec Magic V, offrant aux utilisateurs un nouveau skin et des fonctionnalités telles que AI Engine et Magic Live, l’assistant personnel d’Honor. De plus, il existe également une prise en charge de Multi-Windows, permettant aux utilisateurs de diviser l’écran en plusieurs fenêtres pour utiliser plusieurs applications simultanément.

Le Honor Magic V sera disponible en noir, argent et orange en Chine à partir du 8 janvier pour 9 999 yens/1 568 $ (256 Go) et 10 999 yens/1 725 $ (512 Go).