Le rachat de Zynga par Take Two est le plus important de l’histoire du secteur

Après Noël, les ventes arrivent ou du moins disent-ils … cependant, pour Take Two Interactive en janvier, cela peut être assez cher. La société américaine a tenté l’année dernière d’acquérir Codemasters et c’est finalement Electronic Arts qui a réussi à conclure l’affaire. Cette année, Take Two parie sur Zynga, une entreprise très populaire dans les jeux pour smartphone et Facebook. L’accord serait le plus important à ce jour au monde et aurait été estimé à 12700 millions de dollars.

Take Two Interactive acquiert Zynga pour 12,7 milliards de dollars

Le géant américain peut déjà se targuer, s’il peut s’en vanter, d’avoir réalisé la plus grosse acquisition à ce jour dans le secteur du jeu vidéo. Loin derrière se trouvent les acquisitions de Supercell par Tencent et Zenimax Media par Microsoft.

Au final, dans cette industrie, le profit est recherché et Zynga, malgré des jeux simples, récolte beaucoup, comme cela s’est produit avec Glu Mobile, King ou Supercell. Le fait est qu’avec cette acquisition, Take Two est complètement immergé dans le monde des jeux sur smartphone, une activité lucrative sous forme de micro-paiements.

Il faut encore attendre la fin de l’opération, rappelons qu’avec Codemasters EA a réussi à faire une offre plus intéressante et a repris la société spécialisée dans les jeux vidéo de simulation. Si cela se concrétise, nous aurions les grands acteurs de l’industrie faisant de gros paris sur le marché des smartphones. Tout a commencé avec Activision Blizzard avec l’achat de King, suivi de Glu Mobile par EA et maintenant de Take Two Interactive.

Malgré ces efforts, le leader dans ce secteur est Tencent avec son étude TiMi avec laquelle Microsoft a conclu un accord. Le géant de Redmond a échoué d’innombrables fois dans le domaine des smartphones et a décidé de faire confiance au leader du marché.