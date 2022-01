Signal est l’application incontournable pour une véritable messagerie privée

Des millions de personnes utilisent Signal chaque jour pour une communication gratuite et instantanée partout dans le monde. Envoyez et recevez des messages haute fidélité, participez à des appels vocaux/vidéo HD et explorez un ensemble croissant de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à rester connecté. La technologie avancée de préservation de la confidentialité de Signal est toujours activée, vous pouvez donc vous concentrer sur le partage des moments qui comptent avec les personnes qui comptent pour vous.

Un cryptage de bout en bout à la pointe de la technologie (alimenté par le protocole de signal open source) assure la sécurité de vos conversations. Nous ne pouvons pas lire vos messages ou écouter vos appels, et personne d’autre ne le peut non plus. La confidentialité n’est pas un mode facultatif, c’est simplement la façon dont Signal fonctionne. Chaque message, chaque appel, à chaque fois.

Allez vite – Les messages sont livrés rapidement et de manière fiable, même sur des réseaux lents. Le signal est optimisé pour fonctionner dans l’environnement le plus contraint possible.

N’hésitez pas – Signal est un organisme à but non lucratif 501c3 totalement indépendant. Le développement est soutenu par des utilisateurs comme vous. Aucune publicité. Pas de traqueurs. Sans blague.

Soyez vous-même – Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone et votre carnet d’adresses existants pour communiquer en toute sécurité avec vos amis.

Exprimez-vous – Qu’ils vivent de l’autre côté de la ville ou de l’océan, la qualité audio et vidéo améliorée de Signal rapprochera vos amis et votre famille.

Murmure dans l’ombre – Passez au thème sombre si vous refusez de voir la lumière.

Son familier – Choisissez des alertes personnalisées pour chaque contact ou désactivez complètement les bruits. Simon & Garfunkel a écrit une chanson à ce sujet en 1964, et vous pouvez ressentir le son du silence quand vous le souhaitez en choisissant « Aucun » comme sonnerie de notification.

Imaginez ceci – Utilisez les fonctionnalités d’édition d’image intégrées pour esquisser, recadrer et retourner vos photos sortantes. Il existe même un outil de texte pour que vous puissiez ajouter plus de mots aux 1 000 que vaut déjà votre image.

Remarque : pour utiliser l’application de bureau Signal, Signal doit d’abord être installé sur votre téléphone.

Quoi de neuf:

Version Windows et macOS à 5.27 :

Cette version contient un certain nombre de petits ajustements et de corrections de bugs pour assurer le bon fonctionnement de Signal.

Signal Android APK mis à jour vers 5.28.0 :