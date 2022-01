Take-Two Interactive rachète le développeur de jeux Zynga pour 12,7 milliards de dollars

En bref : L’éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive tente d’acquérir Zynga pour 12,7 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus gros rachats de l’industrie du jeu vidéo. L’accord n’est pas encore conclu, car Zynga dispose encore de 45 jours pour trouver des propositions alternatives auprès d’autres sociétés.

Une fois les 45 jours écoulés, et si aucune autre entreprise ne présente une meilleure offre, Zynga devrait se retrouver sous l’aile de Take-Two. Cependant, cela ne se produira qu’au cours du premier trimestre de l’exercice 2023 de l’éditeur, une fois que les actionnaires auront approuvé l’accord. Le conseil d’administration des deux sociétés a déjà approuvé à l’unanimité les termes de l’acquisition.

Pour Take-Two, Zynga fonctionnera comme la passerelle vers les jeux mobiles et les réseaux sociaux, permettant à l’éditeur d’apporter certaines de ses plus grandes franchises sur plus de plateformes. Take-Two Interactive possède plusieurs propriétés à succès, notamment Borderlands, Red Dead, Grand Theft Auto, NBA 2K et Sid Meier’s Civilization, pour n’en nommer que quelques-unes.

Zynga s’est également avéré être un éditeur et développeur de jeux compétent, lançant la série Ville de renommée mondiale, notamment FarmVille, CityVille et YoVille. Les autres titres et séries de jeux appartenant à la société de jeux sociaux sont CSR Racing, Words With Friends, Empires & Puzzles et Tangle Master 3D.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie du divertissement interactif », a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two. « Nous pensons que nous apporterons une valeur significative aux deux groupes d’actionnaires, notamment 100 millions de dollars de synergies de coûts annuels au cours des deux premières années suivant la clôture et au moins 500 millions de dollars d’opportunités de réservations nettes annuelles au fil du temps. »

L’acquisition de Zynga par Take-Two Interactive intervient plus d’un an après que l’éditeur a tenté d’acquérir le développeur de jeux de course Codemasters pour environ 1 milliard de dollars. Cependant, cela ne s’est pas produit, car EA a fini par conclure l’accord avec le développeur du jeu pour 1,2 milliard de dollars.

A 12,7 milliards de dollars, l’acquisition de Zynga pourrait bien être la plus chère de l’histoire du jeu vidéo. Avant celui-ci, Tencent a acquis une participation majoritaire dans Supercell pour 8,57 milliards de dollars, et plus récemment, Microsoft a acheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars.