Une image noire d’une fuite de Surface Go 3

La Surface Go 3 pourrait très bientôt avoir une version noire en plus de la configuration platine, maintenant une noire arriverait. De cette façon, ce petit appareil intègre plus d’options pour tous ceux qui souhaitent une couleur plus discrète sur leur Surface.

Surface Go 3 pourrait passer du côté obscur

Comme toujours, les gens d’Aggiornamenti Lumia sont attentifs à toute nouvelle concernant Microsoft et ont découvert cette image d’un Surface Go 3 en noir. Une finition qui n’est actuellement pas disponible sur cet appareil. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils se souviendront comment cela s’est déjà produit avec le Surface Go 2 et que l’appareil n’est jamais devenu une réalité.

Peut-être que cette fois c’est une réalité puisque Microsoft lancera très bientôt les modèles 4G LTE de ce petit appareil Surface. Cela pourrait coïncider avec le lancement de cette nouvelle variante noire. De plus, et peut-être par coïncidence, cette année marque le 10e anniversaire de la Surface, qui a été lancée avec la Surface RT en noir en 2012. Saisir cette opportunité pourrait être un bon clin d’œil à son histoire.

Il n’y a pas grand chose de plus à ajouter. En principe, cette nouvelle version n’intégrera pas de nouveau matériel. Seule la nouvelle option de couleur sera ajoutée, qui devrait atteindre les magasins habituels, notamment le Microsoft Store et Amazon. Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle éventuelle à ce sujet.