iPhone : basculez entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement vidéo

De nombreux vidéastes d’aujourd’hui peuvent être vus avec une petite icône dans la vidéo lorsqu’ils tournent des vidéos. L’application iPhone DoubleTake, entre autres, maîtrise très bien cette possibilité. Dans notre article, cependant, nous voulons quelque chose de différent : basculer entre les caméras avant et arrière de l’iPhone pendant que l’enregistrement est en cours. Vous pouvez trouver de l’aide ici avec certaines applications sociales si vous prenez de l’argent en main ou si vous faites le travail à la main :

Instagram, Snapchat & Co.

J’ai regardé de nombreuses applications vidéo pour cet article et pratiquement aucune ne m’a permis de basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement. Étonnamment, cependant, certaines applications sociales telles que Snapchat, Facebook Messenger ou Instagram sont capables de le faire. Exemples d’instructions pour Instagram :

Ouvrez l’application Instagram sur l’iPhone Cliquez sur le gros + ci-dessus et sélectionnez « Story » Maintenez le déclencheur enfoncé pour enregistrer votre vidéo Appuyez sur l’icône de changement de caméra dans le coin inférieur droit tout en maintenant enfoncé le déclencheur en même temps. Cela fonctionne. La caméra change et la vidéo continue de tourner.

Changer de caméra pendant l’enregistrement : fonctionne avec Instagram Stories.

5. Après avoir enregistré la vidéo, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Enregistrer ». Vous pourrez alors retrouver la vidéo dans votre médiathèque.

Vous pouvez désormais publier la vidéo sous forme d’histoire, mais ce n’est pas obligatoire.

Malheureusement, la durée d’une vidéo est limitée à 15 secondes. Si vous maintenez le bouton d’enregistrement enfoncé plus longtemps, Instagram divisera votre vidéo en plusieurs secondes 15.

Vous pouvez voir la preuve que cela fonctionne ici :

Il est étonnant que les seules applications gratuites qui vous permettent de basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement soient les applications de réseaux sociaux. Un iPhone ne peut pas faire cela par nature et je suppose que la plupart des fournisseurs d’applications ne se soucient pas de programmer quelque chose qui leur est propre à cause de cela.

Les fournisseurs de réseaux sociaux, qui se contentent de mettre en œuvre les souhaits populaires des utilisateurs et s’efforcent d’obtenir la même expérience utilisateur sur l’iPhone que sur les appareils Android, sont différents. De nombreuses caméras embarquées ont également la possibilité de changer de caméra pendant le tournage, par exemple de nombreux téléphones Samsung et certains téléphones Nokia.

MoviePro (application payante)

L’application MoviePro peut également basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement de la vidéo. L’application est puissante et vous offre de nombreuses autres fonctions, notamment Refocus, MultiCam Recording, pause puis reprise d’un enregistrement.

Voici comment changer d’appareil photo avec MoviePro pendant l’enregistrement :

Ouvre MoviePro. Démarre l’enregistrement avec le symbole d’enregistrement. Pendant l’enregistrement, cliquez sur le symbole de changement de caméra dans le coin supérieur droit. Arrêtez l’enregistrement et enregistrez la vidéo dans votre bibliothèque.

Le piège ? MoviePro coûte de l’argent, lors de cet apport 9,99 euros dans l’AppStore. Et malheureusement, il n’y a pas de version d’essai gratuite.

Dualgram et DoubleCam (image dans image)

Il existe toute une gamme d’applications qui affichent simultanément l’image de la face avant et la caméra principale. Une vidéo apparaît alors sous la forme d’une image plus petite dans l’autre, ou les deux vidéos apparaissent côte à côte sur un pied d’égalité. Certaines de ces applications vous permettent de basculer entre les caméras principale et frontale pendant l’enregistrement. Deux d’entre eux qui peuvent le faire sont Dualgram et DoubleCam.

Ce n’est pas tout à fait ce que je cherchais car la fonction n’est possible qu’en tant qu’image dans une image. Mais il vient très près du point. D’autant plus que les deux applications sont gratuites dans la version de base, mais fonctionnent également avec des filigranes. Voici un exemple de vidéo :

Enregistrez et fusionnez des vidéos une par une

Pas la solution la plus simple, mais celle qui peut être mise en œuvre avec très peu d’effort : vous enregistrez les scènes souhaitées avec la caméra frontale et la caméra principale l’une après l’autre, puis les combinez avec un menuisier vidéo ou un simple programme de montage. Le moyen le plus simple de le faire est directement sur l’iPhone.

Les applications sont un sou une douzaine ici aussi. Nous recommandons Video Joiner & Trimmer +, le Kinemaster gratuit financé par la publicité dans la version de base – ou simplement le propre iMovie d’Apple.

Apple fournit gratuitement aux utilisateurs d’iPhone le programme de montage vidéo iMovie dans l’AppStore.

Les instructions pour iMovie sont un exemple :

Filme alternativement une séquence avec la caméra avant et la caméra arrière. Enregistrez chaque vidéo individuellement.

Ouvre iMovie.

Créez un nouveau projet en appuyant sur le grand + puis sélectionnez « Film ».

Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez combiner, puis appuyez sur « Créer un film » en bas.

Amenez la chronologie de la vidéo au début avec un balayage vers la droite et regardez le film prévu en appuyant sur le symbole de lecture.

Réorganisez les séquences en appuyant longuement sur une vidéo, en la faisant glisser vers l’arrière ou vers l’avant et en la relâchant à l’endroit souhaité.

Appuyez sur les transitions pour modifier l’effet ici. Par défaut, iMovie utilise l’effet de transition Fondu.

Appuyez sur « Terminé » en haut à gauche lorsque vous êtes prêt.

Enfin, vous pouvez donner un nom à la vidéo ou la sauvegarder et/ou la partager directement à l’aide du symbole « Partager », par exemple via AirDrop avec un Mac.

Conclusion

Les choses sont toujours plus faciles avec des outils standards. Vu de cette façon, je pleure mon ancien smartphone Samsung Galaxy S10, avec lequel j’ai pu changer d’appareil photo pendant l’enregistrement. L’iPhone ne peut pas. Il est donc également dommage qu’il n’y ait pas de très bonne application gratuite qui vous permette de basculer entre les caméras avant et arrière. Au moins, vous pouvez utiliser une astuce.

Et si vous souhaitez afficher l’image de la caméra frontale dans celle de la caméra principale – au moins pour de tels enregistrements doubles, il y a plus qu’assez d’applications.

D’ailleurs, nous avons également un article pour vous si vous êtes intéressé par les nombreuses possibilités de photos en direct sur l’iPhone.