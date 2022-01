Cinq semaines après le piratage de 200 millions de dollars de BitMart, de nombreuses victimes n’ont pas été remboursées

En bref : la plupart des gens sont conscients des risques inhérents à la crypto-monnaie. Les dangers ont été illustrés une fois de plus lorsque l’échange BitMart a subi un piratage le mois dernier qui a vu 200 millions de dollars d’actifs numériques volés. La société a déclaré qu’elle rembourserait toutes les personnes touchées, mais les victimes attendent toujours leur remboursement cinq semaines plus tard.

Le 4 décembre 2021, BitMart a annoncé qu’il avait identifié une faille de sécurité à grande échelle résultant de l’utilisation d’une clé privée volée pour accéder à deux de ses hot wallets connectés à Internet. La société a assuré aux utilisateurs concernés qu’elle utiliserait son propre argent pour les indemniser.

Mais un nouveau rapport de CNBC révèle que certains de ceux qui ont perdu une somme d’argent substantielle il y a cinq semaines n’ont encore rien vu. De nombreuses victimes ont perdu des jetons SafeMoon – plus de 45 ont été volés – y compris un réfugié iranien basé à Toronto qui avait 53 000 $ de la pièce stockée dans son portefeuille BitMart, dont 40 000 $ provenaient d’un prêt qu’il doit rembourser avec 4% l’intérêt. Il dit que l’expérience l’a laissé proche du suicide.

Un autre utilisateur a perdu 30 000 $ provenant de lui-même, de sa mère et de sa belle-mère. Et un investisseur basé au Kansas qui a perdu 35 000 $ dit que lui et 6 800 autres investisseurs envisagent de déposer un recours collectif contre BitMart si la situation n’est pas corrigée la semaine prochaine.

NOUS NE RALENTISSONS PAS CONTINUEZ À TWEETING #WENBITMART – SAFEMOON SQUAD (@SAFEMOONSQUAD) 4 janvier 2022

Même si BitMart rembourse tout le monde en rachetant les jetons perdus, il pourrait le faire à leurs prix actuels, qui dans certains cas sont beaucoup plus élevés. Beaucoup se demandent également pourquoi l’entreprise n’a pas souscrit d’assurance pour rembourser les fonds.

BitMart aurait été évasif lorsqu’il a répondu aux questions sur la restitution des fonds volés, ce qui a conduit à une campagne Twitter #WenBitMart pour attirer l’attention sur la situation.