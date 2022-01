Les propriétaires d’imprimantes Canon reçoivent des directives officielles pour contourner les DRM, car l’entreprise est obligée de vendre des toners sans puce

Une patate chaude : les fabricants d’imprimantes se donnent beaucoup de mal (souvent irritants) pour garantir des politiques DRM matérielles qui peuvent entraîner de lourdes dépenses lorsqu’il s’agit de remplacer une cartouche de toner ou d’autres composants par une pièce « authentique ». Ironie du sort, Canon a révélé qu’il ne pouvait pas se procurer suffisamment de puces DRM pour certaines de ses cartouches d’imprimante en raison de la crise actuelle des semi-conducteurs, et a publié un avis client pour mettre en évidence les fonctionnalités affectées ainsi que des conseils pour contourner les avertissements liés aux DRM. .

La pénurie de silicium a contraint Canon à fabriquer des cartouches de toner sans puce pour certaines de ses imprimantes professionnelles et appareils multifonctions (MFD). Dans une annonce officielle destinée aux clients d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Allemagne, Canon a partagé les modèles concernés comprenant plusieurs imprimantes imageRunner et a assuré aux utilisateurs que les nouvelles cartouches sans puce n’auront pas d’impact négatif sur la qualité d’impression. La société informerait également les clients par courrier électronique.

L’absence de puce DRM dans les cartouches de toner de Canon signifie que même un remplacement authentique ne serait pas reconnu comme tel par l’imprimante. Par conséquent, les utilisateurs verront des avertissements et des invites liés aux DRM, généralement destinés à se déclencher en cas de pièce contrefaite. C’est pourquoi l’avis officiel de Canon contient également des étapes pour contourner ces messages. Ces alertes ne s’affichent que pour les modèles concernés sur les anciens micrologiciels et n’apparaîtront pas sur les imprimantes/MFD mis à jour.

Les propriétaires qui achètent ces cartouches de toner sans puce devraient pouvoir imprimer normalement, note Canon. Cependant, les niveaux de toner peuvent être signalés à tort comme « 100 % » ou « OK » quelle que soit la quantité restante, ou correctement comme « 0 % » ou « Vide » au cas où le toner serait épuisé. Canon dit que les cartouches sans puce commenceront à arriver en février, les qualifiant de mesure provisoire dans la crise actuelle du silicium. La société prévoit de reprendre l’approvisionnement en pièces ébréchées une fois l’approvisionnement normal rétabli.

Étant donné que ces cartouches seront expédiées sans puce DRM, elles pourraient également avoir un prix demandé inférieur à celui des pièces ordinaires. D’un autre côté, cet attribut même et le fait que Canon les fabriquera probablement en quantités limitées pourraient entraîner une augmentation des prix des scalpers. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que Canon fasse l’objet d’un procès cette fois-ci.