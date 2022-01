Le télescope spatial James Webb de la NASA est maintenant entièrement déployé

En bref : la mission du télescope spatial James Webb de la NASA a franchi samedi une autre étape cruciale alors que le miroir principal de l’observatoire a été déployé avec succès et mis en place sur une période de deux jours. Jusqu’ici tout va bien.

Le miroir primaire plaqué or de 21 pieds a dû être plié pour s’adapter à l’intérieur du cône de nez de la fusée qui l’a transporté dans l’espace. La manœuvre est intervenue après plusieurs autres déploiements critiques d’engins spatiaux, notamment le déploiement du pare-soleil à cinq couches, et achève la dernière étape de tous les déploiements majeurs.

Webb passera les deux prochaines semaines à poursuivre son voyage vers le point d’insertion L2. En cours de route, l’équipe de lancement commencera à calibrer ses 18 segments de miroir primaire en utilisant 126 actionneurs à l’arrière des segments de miroir pour aligner correctement l’optique du télescope.

#NASAWebb est entièrement déployé ! ?? Avec le déploiement et le verrouillage réussis de notre dernière aile de rétroviseur, c’est :

50 déploiements majeurs, terminés.

178 broches, libérées.

20+ ans de travail, réalisé. À côté de #UnfoldTheUniverse: en route vers notre destination orbitale de Lagrange point 2 ! pic.twitter.com/mDfmlaszzV – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 8 janvier 2022

Avant que les premières images de Webb puissent être livrées cet été, la NASA doit calibrer les instruments scientifiques embarqués de l’observatoire.

Il y a aussi une troisième correction à mi-parcours sur le dossier qui aidera à positionner l’engin en orbite autour du deuxième point de Lagrange à près d’un million de kilomètres de la Terre. L’observatoire doit être placé si loin afin de le protéger de la lumière et de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune.

Webb est le télescope le plus grand et le plus complexe jamais lancé dans l’espace. Il a décollé de Kourou, en Guyane française, le jour de Noël grâce à une fusée Ariane 5 après des années de dépassements de coûts et de retards.

La NASA a déclaré à la fin du mois dernier qu’en raison de son lancement de précision et de sa manœuvre de correction de trajectoire initiale en douceur, Webb devrait disposer de suffisamment de carburant pour prolonger considérablement la durée de sa mission prévue de 10 ans.