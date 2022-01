Une paire d’échantillons d’ingénierie AMD Zen 4 sont apparus en ligne

En contexte : AMD a annoncé Zen 4 au CES 2022 lors de sa présentation mardi matin, mais ils n’ont pas donné de détails. Alors, que les fuites commencent.

Une paire d’échantillons techniques ont été trouvé dans la base de données publique du projet [email protected], qui utilise l’informatique distribuée pour créer un modèle de notre galaxie. Ils ont tous les deux exécuté l’application pendant quelques jours fin décembre.

Le couple s’est identifié comme faisant partie de la « Famille 25 », c’est ainsi que nous savons qu’ils sont basés sur l’architecture Zen 4. L’un de leurs OPN s’est terminé par « 665 » tandis que l’autre s’est terminé par « 666 », indiquant qu’ils sont adjacents l’un à l’autre dans la programmation.

C’est intéressant car l’un d’eux avait huit cœurs et l’autre seize, donc il n’y a peut-être pas de modèle à douze cœurs.

Les entrées de la base de données ont également révélé qu’elles disposaient de 1024 Ko de cache L2 par cœur, contre 512 Ko utilisés par toutes les architectures Zen précédentes. Au-delà de cela, cependant, les entrées ne disaient pas grand-chose d’autre sur les processeurs.

Curieusement, ils étaient tous deux associés à un Nvidia RTX 2080, ce qui suggère qu’ils sont entre les mains d’un OEM, et non d’AMD eux-mêmes. Cela correspond au plan d’AMD de les publier au second semestre.

En attendant, il y aura beaucoup plus de fuites alors que les OEM testent leurs cartes mères AM5, leur mémoire DDR5 et leurs périphériques PCIe 5.0 avec les nouveaux processeurs.

Crédit image : Unervi González