Razer met à jour la gamme d’ordinateurs portables Blade avec des GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 30, de nouveaux processeurs et de la mémoire DDR5

En bref : Razer propose une mise à jour bien méritée de sa gamme d’ordinateurs portables Blade, en introduisant de nouvelles options GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 30. En outre, Razer ajoute également de nouvelles configurations de processeur, notamment les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération et les prochains APU mobiles Ryzen 6000 d’AMD, ainsi que la mémoire DDR5 cadencée jusqu’à 4 800 MT/s.

Désormais, les nouveaux ordinateurs portables Razer Blade seront livrés avec Windows 11 prêt à l’emploi, contenant un APU AMD Ryzen 9 6900HX dans le boîtier de Blade 14 et jusqu’au processeur Intel Core i9-12900H sur les Blade 15 et 17. Nouveau Des options GPU ont également été ajoutées, notamment les GPU pour ordinateurs portables RTX 3070Ti et 3080Ti.

Tous les nouveaux ordinateurs portables Blade disposent de 1 To de stockage SSD M.2, avec possibilité d’extension : 2 To sur Blade 14, 4 To sur Blade 15 et 8 To sur Blade 17. De plus, ils disposent également de la 4e génération de technologies Max-Q, y compris CPU Optimizer, Rapid Core Scaling et Battery Boost 2.0, augmentant l’efficacité, les performances et la durée de vie de la batterie.

Le nouveau châssis Blade est fabriqué en aluminium fraisé CNC, ce qui le rend léger et robuste, ce qui vous sera utile lors de vos déplacements. Razer a également repensé les claviers, avec un éclairage Razer Chroma RGB par touche et des touches plus grandes, rendant l’expérience d’écriture plus agréable et confortable. Le nouveau design comprend également les nouveaux haut-parleurs et pieds en caoutchouc découpés au laser, un profil plus mince, une ventilation supplémentaire et un système de charnière repensé.

Détaillant davantage le nouveau Razer Blade 14, cet ordinateur portable mince et compact contient 16 Go de mémoire DDR5. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran IPS de 14 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 et une résolution FullHD ou un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution QHD. Les deux options prennent en charge AMD FreeSync Premium calibré pour une précision des couleurs exceptionnelle.

Le nouvel ordinateur portable Razer compact est livré avec un Switch MUX, permettant aux utilisateurs de basculer entre l’iGPU et le GPU discret, en fonction de ce qu’ils font sur le système. Il y a aussi une webcam IR 1080p, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2x ports USB-A 3.2 Gen2, 2x ports USB-C 3.2 Gen2 avec alimentation et DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 et une prise combo micro 3,5 mm . Le Razer Blade 14 sortira le 10 février, à partir de 1 999,99 $*.

Passant au Razer Blade 15, cet ordinateur portable dispose également de 16/32 Go de mémoire DDR5, mais dans son cas, vous pouvez étendre jusqu’à 64 Go. Les options d’affichage incluent un panneau IPS avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz et une résolution FHD, un autre avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution QHD, et un 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le Blade 15 partage la même webcam IR 1080p frontale et certaines options de connectivité avec son petit frère, notamment la prise combo micro 3,5 mm, le port HDMI 2.1 et la prise en charge du Wi-Fi 6E et du BT 5.2. Cependant, certains changements incluent les 3 ports USB-A 3.2 Gen2, le port USB-C 3.2 Gen2, le port Thunderbolt 4 et le lecteur de carte UHS-II. Prévu pour sortir le 25 janvier, le Blade 15 commencera à 2 499,99 $.

Le dernier ordinateur portable Razer est le Blade 17, qui est livré avec 16/32 Go de mémoire DDR5 que les utilisateurs peuvent également étendre jusqu’à 64 Go. Ce modèle d’ordinateur portable a le plus d’options d’affichage, toutes mesurant 17,3 pouces de diagonale. Outre le panneau 1080p avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz, nous avons deux configurations QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz. Un quatrième offre une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Comme les deux autres modèles Blade, le 17 pouces prend en charge Wi-Fi 6E et BT 5.2 et dispose d’une webcam IR 1080p, d’une prise combo micro 3,5 mm et d’un port HDMI 2.1. Les autres fonctionnalités de connectivité incluent 3 ports USB-A 3.2 Gen2, un port USB-C 3.2 Gen2, un port Thunderbolt 4, un port LAN 2,5 Gb et un lecteur de carte UHS-II. Razer a prévu le lancement du Blade 17 aux côtés du Blade 15 le 25 janvier, avec un prix de départ de 2 699,99 $*.