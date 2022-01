Qualcomm et Microsoft travaillent sur des puces personnalisées pour la prochaine génération de lunettes AR

En bref : Microsoft et Qualcomm veulent tous les deux participer à l’action du métaverse, bien qu’il s’agisse d’un terme vague pour un monde hyperconnecté où la réalité augmentée se conjugue avec la technologie numérique traditionnelle. Les deux sociétés pensent qu’un meilleur matériel est la clé pour encourager l’adoption, elles ont donc décidé de travailler ensemble pour créer des puces personnalisées pour les lunettes AR.

Microsoft et Qualcomm ont déjà un partenariat solide en ce qui concerne Windows on Arm. Le géant de Redmond a intégré un chipset Snapdragon personnalisé dans la Surface Pro X, et un Qualcomm Snapdragon 850 alimente son casque de réalité mixte HoloLens 2. Selon Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, plus de 200 entreprises clientes ont jusqu’à présent adopté des ordinateurs portables équipés de Snapdragon.

Les deux sociétés ont annoncé leur intention de collaborer au développement de puces de réalité augmentée personnalisées à utiliser dans les futures lunettes légères et économes en énergie qui fonctionnent au sein de l’écosystème de Microsoft. Le partenariat renouvelé a été révélé lors du keynote de Qualcomm au CES 2022 et fait partie de la stratégie des deux sociétés visant à accélérer l’adoption de solutions de réalité mixte pour les secteurs des consommateurs et des entreprises.

Une autre partie du plan est l’intégration de deux plates-formes logicielles AR : Microsoft Mesh et la plate-forme de développement Snapdragon Spaces XR.

« Cette collaboration reflète la prochaine étape de l’engagement commun des deux sociétés envers XR et le métaverse », a expliqué Hugo Swart, vice-président et directeur général de Qualcomm, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour aider à étendre et à faire évoluer l’adoption du matériel et des logiciels de RA dans l’ensemble du secteur. »

« Notre objectif est d’inspirer et de donner aux autres les moyens de travailler collectivement pour développer l’avenir du métaverse, un avenir fondé sur la confiance et l’innovation », a ajouté Rubén Caballero, vice-président d’entreprise de la réalité mixte chez Microsoft. « Avec des services tels que Microsoft Mesh, nous nous engageons à fournir l’ensemble de capacités le plus sûr et le plus complet pour alimenter des métaverses qui mélangent les mondes physique et numérique, offrant en fin de compte un sentiment partagé de présence sur tous les appareils. »

Le « métavers » est toujours un terme nébuleux qui semble englober tout, de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, en passant par les crypto-monnaies, les NFT, etc. Microsoft dit qu’il travaille sur une version plus pratique de ce concept, et faire appel à l’aide de Qualcomm pour développer des puces spécialement conçues et améliorer le matériel de référence semble être une décision logique. Les deux sociétés n’ont pas fourni de calendrier pour savoir quand nous pourrons voir les fruits de ce nouveau partenariat, nous devrons donc attendre et voir.