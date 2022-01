Nokia lance cinq nouveaux téléphones abordables pour le marché américain

En bref : Nokia élargit sa gamme de téléphones avec cinq nouveaux appareils, chacun coûtant moins de 250 $. S’appuyant sur les anciens appareils des séries C et G de Nokia, le fabricant de téléphones a annoncé les modèles C100, C200, G100 et G400. En outre, il montrait également un téléphone à clapet, le 2760 Flip.

Nous ne connaissons pas encore les spécifications complètes de ces téléphones, car Nokia prévoit de les partager à l’approche du lancement. Cependant, nous disposons de suffisamment d’informations pour brosser un tableau du public cible pour chacun.

À partir des téléphones de la série C, les deux combinés seront livrés avec un SoC MediaTek Helio A22 fonctionnant sous Android 12 et contenant 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage. Le C100 comportera un écran de 5,45 pouces, une caméra arrière de 8 mégapixels et une batterie de 4 000 mAh. Quant au C200, il embarque également une batterie de 4 000 mAh mais possède un écran de 6,1 pouces. Le C100 devrait sortir ce trimestre pour 99 $, tandis que le C200 devrait sortir au cours du deuxième trimestre 2022 pour 119 $.

Ensuite, il y a les nouveaux téléphones de la série G, dont le G100 et le G400. Le G100 ressemble à la plupart des autres téléphones à 150 $, avec un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD+, une batterie de 5 000 mAh, une configuration triple caméra et un capteur d’empreintes digitales intégré sur le bouton d’alimentation du téléphone. Le SoC serait un Snapdragon 615, mais les spécifications restantes de ce combiné contredisent cette déclaration.

Le SD615 est un SoC de 7 ans basé sur le processus 28 nm qui ne prend en charge qu’une seule caméra (jusqu’à 21 MP). Si le G100 possède trois caméras, il est difficile de croire qu’il est livré avec ce SoC. Notre pari est que ce combiné utilise plutôt le Snapdragon 662, que Qualcomm appelle également SM6115 (d’où la confusion avec le SD615).

Passant aux spécifications G400, il contient un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De tous les nouveaux téléphones Nokia, c’est le seul qui prend en charge la connectivité 5G, activé le Snapdragon 480 5G qu’il comporte. De plus, ce téléphone utilise une configuration triple caméra avec un appareil photo principal de 48 MP, un ultra-large de 5 MP et une macro de 2 MP.

Les G100 et G400 arrivent au deuxième trimestre 2022 pour 149 $ et 239 $, respectivement.

Enfin, il y a le 2760 Flip, un téléphone à clapet conçu pour être intuitif et simple à utiliser, axé sur la fourniture aux utilisateurs d’un appareil fiable et durable. Pour simplifier davantage l’utilisation du téléphone, Nokia a décidé d’utiliser KaiOS, un système d’exploitation mobile basé sur Linux et proposant des services Google de base comme Maps et YouTube, ce qui rend ce téléphone adapté aux enfants et aux personnes âgées.

Le 2760 Flip dispose d’un écran externe pour les notifications et d’un bouton latéral d’urgence qui peut être configuré pour appeler un contact spécifique et partager votre position. Prévu pour sortir ce trimestre, le 2760 Flip sera disponible pour 79 $.