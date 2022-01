Paint.net 4.3.7 Améliore La Vitesse De Rendu De 100%

Paint.NET est un logiciel de retouche d’images et de photos pour les PC exécutant Windows. Il présente une interface utilisateur intuitive et innovante avec prise en charge des calques, annulation illimitée, effets spéciaux et une grande variété d’outils utiles et puissants. Une communauté en ligne active et en croissance fournit une aide conviviale, des didacticiels et des plugins.

Il a commencé son développement en tant que projet de conception de premier cycle universitaire supervisé par Microsoft, et est maintenant maintenu et développé par Rick Brewster. Conçu à l’origine comme un remplacement gratuit du logiciel Microsoft Paint fourni avec Windows, il est devenu un outil d’édition d’images et de photos puissant mais simple. Il a été comparé à d’autres logiciels de retouche photo numérique tels qu’Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, Microsoft Photo Editor et The GIMP.

Caractéristiques:

Les performances dans de nombreux domaines ont été considérablement améliorées et l’utilisation globale de la mémoire a également été considérablement réduite (en particulier lorsque plus d’une image est ouverte).

L’interface utilisateur a été rafraîchie avec de nouvelles icônes et le style visuel a été amélioré pour Aero Glass (Windows 7 / Vista uniquement).

Mise à niveau pour utiliser le dernier .NET Framework 3.5 SP1, qui présente de nombreuses améliorations de performances intégrées.

Nouvel effet : Flou -> Flou de surface, par Ed Harvey

Nouvel effet : Distort -> Dents, par Ed Harvey

Nouvel effet : Distort -> Crystalize, par Ed Harvey

Le gestionnaire de polices de l’outil Texte a été complètement réécrit, ce qui se traduit par des performances accrues et une meilleure fiabilité. Sous Windows 7, la qualité du texte est bien meilleure grâce à l’utilisation de DirectWrite (cela fonctionne également sous Windows Vista si vous avez installé DirectX 11).

Le programme de mise à jour intégré a désormais la possibilité de télécharger les mises à jour en arrière-plan et attendra que vous quittiez Paint.NET pour les installer. Dans les versions précédentes, le téléchargement se produisait au premier plan et vous deviez attendre la fin de l’ensemble du processus avant de pouvoir réutiliser Paint.NET.

Comprend maintenant une traduction en russe.

Quoi de neuf:

Il s’agit d’un correctif pour une myriade de problèmes majeurs lorsque « Fenêtres translucides » est désactivée. Cela était dû à un bug introduit dans .NET 6.0.1.