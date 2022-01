Walmart étendra son service de livraison à domicile pour atteindre 30 millions de foyers d’ici la fin de l’année

En bref : Walmart a annoncé son intention d’étendre son service de livraison à domicile aux États-Unis, de six millions de foyers à 30 millions d’ici la fin de 2022. Au prix de 19,95 $ par mois ou 148 $ par an, frais et pourboires compris, ce n’est pas un mauvais accord, tant que vous êtes d’accord pour laisser des étrangers entrer chez vous sans surveillance.

Testé en 2017 et officiellement lancé en 2019, le programme va encore plus loin que la plupart des livraisons d’épicerie. Plutôt que de simplement demander à quelqu’un de livrer les commandes d’épicerie à votre porte d’entrée, InHome invite le personnel de livraison à entrer chez vous et à mettre les aliments directement dans votre réfrigérateur ou congélateur.

Tom Ward, vice-président directeur de la livraison du dernier kilomètre pour Walmart, a déclaré qu’ils exploitaient le service sur certains marchés au cours des deux dernières années et qu’il s’agissait d’une excellente solution pour les clients qui ne veulent pas s’inquiéter de se rendre au magasin ou être à la maison pour accepter une livraison.

Accorder à un étranger un accès sans surveillance à votre maison peut sembler une proposition risquée, mais Walmart ne semble pas concerné. Un associé « hautement formé » utilise un code d’accès à usage unique pour déverrouiller votre porte ou votre garage, et une caméra portée sur le gilet des associés enregistre l’ensemble du processus de livraison, auquel vous pouvez accéder depuis votre téléphone jusqu’à une semaine après chaque livraison.

Walmart a déclaré qu’il prévoyait d’embaucher plus de 3 000 chauffeurs-livreurs associés InHome pour soutenir la croissance du service et assurerait la promotion au sein de ses propres rangs. Les chauffeurs seront équipés de camionnettes de livraison entièrement électriques et recevront tous les avantages, plus 1,50 $ de plus par heure.