Qualcomm vise à servir les voitures de nouvelle génération avec Snapdragon Ride Vision et Digital Chassis

Dans le contexte : Au cours des dernières années, certains des développements les plus intrigants du CES ont été liés à l’automobile. Des expériences de cockpit riches en informations aux promesses de conduite assistée et autonome, une grande partie des nouvelles qui ont fait les gros titres des derniers salons se sont concentrées sur l’automobile. En fait, beaucoup ont fait valoir que l’industrie automobile est en train de se transformer en le prochain grand segment du secteur de la technologie.

Des entreprises comme Intel’s Mobileye, le géant graphique Nvidia et Qualcomm utilisent toutes le CES 2022 pour annoncer leurs dernières offres pour l’industrie automobile, ainsi que d’importants nouveaux partenariats avec des constructeurs automobiles et des équipementiers automobiles.

Dans le cas de Qualcomm, Snapdragon Ride Vision apporte un nouveau degré de simplicité et de concentration aux constructeurs automobiles qui cherchent à offrir des capacités ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) axées sur la sécurité et axées sur la sécurité à une plus large gamme de voitures, tandis que le Snapdragon Digital Chassis exploite la demande d’exhaustivité et de flexibilité dans les solutions informatiques automobiles avancées.

Digital Chassis fournit un cadre qui peut combiner la plate-forme de conduite assistée et autonome Snapdragon Ride de l’entreprise, Snapdragon Cockpit pour l’infodivertissement multi-écrans, Snapdragon Auto Connectivity pour les connexions externes 5G et 4G LTE ainsi que les connexions internes WiFi et Bluetooth, et Snapdragon Car-to -Des services cloud pour activer de nouvelles fonctionnalités et modèles commerciaux pour les voitures connectées.

Alors que Qualcomm a introduit plusieurs de ces offres auparavant, avec Digital Chassis, il ajoute le logiciel qui permet aux pièces de s’intégrer et d’interopérer facilement. Pour les constructeurs automobiles cherchant à trouver un partenaire technologique pour une expérience de voiture numérique complète, connectée, Digital Chassis semble être une option intrigante et potentiellement attrayante.

Les voitures modernes sont des bêtes extrêmement complexes, et comme de nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs l’ont appris au cours des dernières années, l’ajout de plusieurs offres technologiques avancées dans le mélange s’avère plus difficile que beaucoup ne l’avaient initialement prévu. Ainsi, tout effort visant à simplifier le processus en « pré-intégrant » essentiellement divers éléments (non seulement ceux de Qualcomm, mais également ceux de ses partenaires logiciels) peut être considéré comme un pas en avant positif. Cela est particulièrement vrai pour les constructeurs automobiles plus récents qui adoptent une approche de système automobile moderne et complète pour la conception et la fabrication.

Dans le même temps, comme le comprennent les vétérans de l’industrie automobile et les observateurs attentifs de l’industrie, la façon dont de nombreuses voitures de constructeurs automobiles traditionnels sont conçues et construites peut rendre difficile le fonctionnement de ce type de solution complète, malgré son élégance potentielle d’un point de vue purement technologique. .

C’est pourquoi Qualcomm offre la flexibilité de laisser les constructeurs automobiles mélanger et assortir différents sous-éléments du cadre Digital Chassis afin que, par exemple, un constructeur automobile puisse utiliser une solution Qualcomm ADAS, mais une solution d’infodivertissement d’un autre fournisseur.

À cette fin, Qualcomm a également ajouté des interfaces plus ouvertes à ses divers services dans le cadre de l’effort Digital Chassis pour permettre davantage d’options de personnalisation. Cela permet également aux constructeurs automobiles, par exemple, d’utiliser leur propre logiciel de pile de conduite développé sur mesure ou de tirer parti du logiciel fourni par Qualcomm.

De plus, avec l’élargissement de ses options de services car-to-cloud, sans parler de son histoire de plus de 20 ans en matière de télématique et d’autres solutions de connectivité aux constructeurs automobiles via son activité modem, Qualcomm espère créer des modèles commerciaux basés sur les services. L’idée est de permettre aux constructeurs automobiles de générer des revenus après la vente de la voiture pour des choses comme des mises à niveau de fonctionnalités, de nouveaux services de contenu, etc., que les consommateurs paieraient, fournissant potentiellement une nouvelle source de revenus pour toutes les parties impliquées.

Du côté des partenaires, Qualcomm a récemment conclu un accord avec BMW pour propulser plusieurs des capacités du châssis numérique à partir de l’année modèle 2025, et au CES, la société a annoncé de nouveaux efforts avec Volvo, ainsi qu’un travail élargi avec Honda, Renault, GM , le fournisseur de rang 1 Alps et plusieurs constructeurs automobiles chinois.

Qualcomm a également annoncé le lancement de Snapdragon Ride Vision, qui devrait entrer en production de véhicules d’ici 2024. Alimenté par un nouveau SoC Snapdragon basé sur 4 nm et le logiciel de vision par ordinateur du partenaire Arriver, Snapdragon Ride Vision se positionne en partie comme un concurrent des offres de Mobileye.

Il peut être associé à des caméras largement disponibles pour créer un système simple, mais très fonctionnel, permettant d’apporter des fonctionnalités de sécurité essentielles aux voitures d’entrée de gamme. Il peut également être mis à l’échelle pour fournir des capacités de conduite semi-autonomes de niveau 2 et 3 lorsqu’il est associé aux SoC Snapdragon Drive et aux accélérateurs d’entraînement existants de Qualcomm, ainsi qu’à des technologies de détection supplémentaires telles que le radar et le lidar.

Des solutions telles que Snapdragon Ride Vision se concentrent sur les principaux avantages de sécurité fonctionnelle que les consommateurs souhaitent vraiment, tels que le freinage automatique, la détection et l’évitement d’objets, le maintien et le changement de voie, la conduite automatisée sur autoroute, la surveillance du conducteur, etc.

L’un des défis qui a tourmenté la mise en œuvre par l’industrie automobile de technologies de conduite entièrement autonomes potentiellement révolutionnaires est que de nombreux efforts initiaux qui ont reçu beaucoup d’attention visaient essentiellement à faire bouillir l’océan. Ils ont largement surpromis et sous-estimé ce qu’ils pouvaient faire, ce qui a entraîné à la fois des délais considérablement plus longs et des attentes considérablement révisées pour les voitures autonomes.

Même si ces premiers efforts ont fonctionné, il s’avère qu’ils promettaient des capacités qu’une grande majorité de consommateurs ne voulaient même pas. Des solutions telles que Snapdragon Ride Vision, d’autre part, se concentrent sur les principaux avantages de sécurité fonctionnelle que les consommateurs souhaitent vraiment, tels que le freinage automatique, la détection et l’évitement d’objets, le maintien et le changement de voie, la conduite automatisée sur autoroute, la surveillance du conducteur, etc. , ceux-ci peuvent être étendus à des niveaux de conduite autonome plus pratiques et plus réalistes sur le plan technologique pour ceux qui souhaitent les explorer.

Snapdragon Ride Vision System offre des interfaces logicielles ouvertes via le SDK Snapdragon Ride et donne aux constructeurs automobiles, ou à leurs fournisseurs, la possibilité de personnaliser selon leurs besoins et préférences uniques. Pour les constructeurs automobiles qui souhaitent pouvoir étendre la valeur et le caractère unique de leur marque à l’expérience numérique d’une voiture, cela est crucial.

Ensemble, les offres Snapdragon Digital Chassis et Ride Vision mettent en évidence l’évolution continue des efforts de Qualcomm pour l’industrie automobile. Bien que beaucoup pensent encore que l’entreprise se concentre sur les appareils mobiles, il est clair que la vision de la mobilité de Qualcomm s’étend à un monde beaucoup plus large.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’études de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.