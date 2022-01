Acer dévoile une pléthore de matériel de jeu au CES et ajoute un ultrabook alimenté par Intel Arc

En un mot : mis à part les problèmes de disponibilité à venir, le nouveau matériel de jeu PC abondant d’Acer devrait être suffisant pour une variété de publics. Du moniteur 4K CG48 de 48 pouces présenté en remplacement du téléviseur à quelques écrans de jeu Predator de taille régulière, des PC pleine et moyenne tour et des ordinateurs portables de jeu. Il existe également deux nouveaux modèles Swift X avec des écrans 16:10 et deux AIO de marque Aspire pour les utilisateurs productifs.

Moniteurs de prédateurs (CG48, X32 et X32 FP)

Le moniteur de jeu Predator CG48 est livré avec un grand panneau OLED de 48 pouces qui offre une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 138 Hz. Acer cible les possesseurs de PC et de consoles avec ce moniteur, qui pourra profiter de ses ports 1 x HDMI 2.1, 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, ainsi que 4 x USB 3.2 et 1 x USB-C.

Acer revendique un temps de réponse GtG de 0,1 ms pour le CG48, aux côtés de HDR10, d’une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 98 % et de la prise en charge d’AMD FreeSync Premium Pro. Le moniteur arrivera d’abord en Chine au deuxième trimestre 2022, suivi des États-Unis et d’autres marchés mondiaux au troisième trimestre 2022 avec un prix de 2 499 $ / 2 199 €.

Les Predator X32 et X32 FP constituent les dernières annonces de moniteurs de jeu d’Acer. Ces deux moniteurs IPS d’apparence nette sont de 32 pouces avec une résolution 4K et disposent d’un rétroéclairage miniLED de 576 zones, mais présentent des différences notables par ailleurs.

Le X32 plus cher à 1 999 $ / 1 899 € dispose d’un taux de rafraîchissement de 160 Hz, de la prise en charge de Nvidia G-Sync Ultimate et Reflex et de ports comprenant 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 et un hub USB 3.0.

Le X32 FP à 1 799 $ / 1 599 €, en revanche, peut être overclocké à un taux de rafraîchissement légèrement supérieur de 165 Hz par rapport à son 160 Hz natif, prend en charge AMD FreeSync Premium Pro et a une configuration de port différente. Il existe 4 ports HDMI 2.1 destinés aux utilisateurs de consoles, 1 x DisplayPort 1.4, ainsi qu’un port USB-C compatible 90 W, 1 x port USB-B et un hub USB 3.0.

Le Predator X32 FP sera lancé au deuxième trimestre 2022 dans le monde, tandis que le X32 arrivera au troisième trimestre 2022 pour les marchés nord-américain et EMEA.

Ordinateurs de bureau Predator (Orion 5000 et 3000)

Les offres de bureau d’Acer incluent le Predator Orion 5000 pleine taille et l’Orion 3000 de taille moyenne. Les deux PC Windows 11 peuvent être équipés d’une puce Intel i7 de 12e génération et d’un GPU RTX 3080 dans le plus grand modèle, et d’un RTX 3070 dans l’Orion 3000.

Les deux PC prennent également en charge jusqu’à 64 Go de RAM (des vitesses d’horloge plus élevées sur l’Orion 5000) et jusqu’à 2 To de stockage NVMe. Leurs boîtiers en verre foncé et en métal ont des panneaux latéraux transparents et des ventilateurs Predator FrostBlade RGB à l’avant.

Ces PC de jeu arriveront sur le marché nord-américain en février, à partir de 2 599 $ / 1 999 € pour l’Orion 5000 et 1 999 $ / 1 299 € pour l’Orion 3000.

Ordinateurs portables Predator et Nitro (Triton 500 SE, Helios 300 et Nitro 5)

L’actualisation des ordinateurs portables d’Acer pour la gamme Predator Helios comprend du silicium Intel de 12e génération et les derniers graphiques Nvidia RTX 3000, tandis que la nouvelle série Nitro 5 peut également être équipée d’un processeur AMD Ryzen 6000.

Le produit phare Predator Triton 500 Special Edition peut être équipé d’un i9 de 12e génération, d’un ordinateur portable RTX 3080 Ti et de 32 Go de RAM à 5 200 MHz. Cette machine bestiale prend en charge jusqu’à 2 To de stockage PCIe Gen 4, contient une grande batterie de 99,98 Wh et utilise un système de refroidissement à triple ventilateur.

Son écran au format 16:10 de 16 pouces a une résolution de 2 560 x 1 600 qui se rafraîchit à 240 Hz et prend en charge G-Sync. Il arrive en Amérique du Nord en mars pour 2 299 $ / 3 499 € et le mois prochain pour les marchés EMEA.

Il y a aussi la série Helios 300 moins chère qu’Acer lance en versions 15,6 pouces QHD 165 Hz et 17,3 pouces QHD/FHD 165 Hz/144 Hz. Ces ordinateurs portables utilisent un matériel légèrement moins puissant que le Triton 500 SE, avec jusqu’à un combo i7 et RTX 3080/3070 Ti de 12e génération. RAM et stockage max à 32 Go et 2 To, respectivement.

La série Helio 300 commencera à 1 649 $ / 2 299 € pour le modèle 15,6 pouces en Amérique du Nord en mai, tandis que la version 17,3 pouces arrivera plus tôt en mars avec un prix de 1 749 $ / 2 399 €.

Acer a également annoncé une actualisation matérielle pour le Nitro 5, qui prend en charge jusqu’à une puce i7 de 12e génération ou une puce AMD Ryzen 6000 pouvant être associée à un RTX 3070 Ti et jusqu’à 32 Go de RAM. Comme l’Helios 300, la série Nitro 5 sera également disponible en tailles 15,6 pouces et 17,3 pouces utilisant des panneaux QHD/FHD 165 Hz ou FHD 144 Hz.

La variante Intel plus petite du Nitro 5 arrive en premier en Amérique du Nord avec un prix de 1 049 $ / 1 549 €, suivie de la version AMD de 1 099 $ / 1 599 € en avril.

Ultrabooks Swift X et tout-en-un Aspire

Pour la foule des ultrabooks non joueurs, Acer a annoncé deux nouveaux modèles Swift X avec des écrans 16:10. La variante 14 pouces peut être équipée d’un silicium Intel de 12e génération à 12 cœurs et d’une carte graphique RTX 3050 Ti, tandis que le modèle plus grand de 16 pouces dispose du même processeur, mais avec des graphiques Intel Arc discrets.

Acer note 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD pour ces modèles, ainsi que de nombreuses options de connectivité, notamment Thunderbolt 4, USB 3.2 et un lecteur d’empreintes digitales Windows Hello.

Enfin, il existe quelques AIO de marque Aspire : le C27 de 27 pouces et le C24 de 24 pouces. Ces stations de travail minces prennent en charge le silicium i7 de 12e génération et le GPU GeForce MX550, ainsi que 64 Go de RAM et 1 To SSD + 2 To HDD de stockage.

Acer note des fonctionnalités de connectivité telles que la prise en charge de Thunderbolt 4, Bluetooth 5.2 et une webcam 5MP avec deux micros stéréo pour la téléconférence. Les informations sur les prix et la disponibilité des prochains ultrabooks Swift X et Aspire AIO d’Acer sont actuellement inconnues.