Asus dévoile le premier routeur de jeu Wi-Fi 6E quadribande au monde, au prix de 649 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La série de routeurs ROG Rapture d’Asus est connue pour sa puissance brute, son look agressif et son prix souvent destructeur. Le ROG Rapture GT-AXE16000 qu’il vient de dévoiler au CES ne fait pas exception, mais il s’agit du « premier routeur de jeu Wi-Fi 6E quadribande au monde ».

Comme l’a noté The Verge, la déclaration d’Asus est vraie dans une certaine mesure; le GT-AXE16000 n’est pas le premier routeur WiFi 6E quadri-bande au monde – Netgear a introduit un système de routeur maillé Orbi quadri-bande l’année dernière – mais c’est le premier conçu spécifiquement pour les joueurs.

L’Asus ROG Rapture GT-AXE16000 diffuse un total de quatre bandes sans fil : une 2,4 GHz, deux 5 GHz et la nouvelle 6 GHz. Les bandes 5 GHz et 6 GHz offrent un débit allant jusqu’à 4,8 Gbit/s, tandis que le 2,4 GHz culmine à 1 148 Mbit/s. Ce sont toutes des vitesses maximales théoriques que vous ne verrez pas, bien sûr, mais cela montre toujours de quoi ce routeur est capable.

Les propriétaires pourront également utiliser les bandes 5 GHz ou 6 GHz comme backhaul lors de la configuration d’un réseau maillé domestique avec d’autres routeurs Asus AiMesh compatibles, laissant les autres bandes libres pour les connexions d’appareils.

Il y a beaucoup d’options pour ceux qui vont câblé. L’Asus ROG Rapture GT-AXE16000 dispose de deux ports LAN Ethernet RJ45 10 Gbit/s pour des connexions réseau ultra-rapides et d’un port WAN 2,5 Gbit/s pour tirer le meilleur parti de tous les FAI rapides. Il est également livré avec quatre ports LAN 1 Gbit/s, un port USB 3.2 gen 1, une entrée USB 2.0 et est alimenté par un processeur 64 bits quadricœur à 2,0 GHz et 1 Go de RAM DDR4.

Être un routeur Wi-Fi 6E quadribande signifie payer une prime, 649 $ dans le cas du GT-AXE16000, qui arrive au premier trimestre de cette année. C’est toujours moins cher que le système Orbi à 1 500 $ de Netgear, bien que ce modèle soit livré avec trois routeurs maillés.

Pour ceux qui veulent un routeur Wi-Fi 6 moins cher, Asus a également présenté le ROG Rapture GT-AX11000 Pro (ci-dessus), une version actualisée du Wi-Fi 6 GT-AX11000. Il est très similaire au GT-AXE16000, avec le même processeur quad-core, 64 bits, 2 GHz, mais il manque la bande 6 GHz. Il coûtera 399 $ lors de son lancement au deuxième trimestre 2022.