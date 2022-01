Le télescope spatial James Webb achève le déploiement risqué d’un pare-soleil

En bref : le télescope spatial James Webb a déployé avec succès son pare-soleil à cinq couches et de 70 pieds, cochant une étape critique dans la préparation post-lancement en plusieurs phases de l’observatoire alors qu’il poursuit son voyage vers le L2 point d’insertion.

Le déploiement et la mise en tension du pare-soleil s’est déroulé sur huit jours, impliquant 139 des 178 mécanismes de déclenchement de Webb ainsi que 70 ensembles de charnières, huit moteurs de déploiement, 90 câbles individuels et environ 400 poulies.

Si cela semble intimidant, considérez ceci : le télescope spatial James Webb a 344 défaillances dites ponctuelles, ou étapes individuelles qui doivent fonctionner sans incident. En cas de défaillance d’un point – un câble se coince ou un mécanisme de déclenchement ne se déclenche pas – l’ensemble du projet pourrait être compromis.

Le pare-soleil protégera le télescope de la lumière et de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune. Chaque couche est à peu près aussi fine qu’un cheveu humain, mais collectivement, elles seront capables de réduire l’exposition au soleil de plus de 200 kilowatts d’énergie solaire à seulement une fraction de watt. Ce sera crucial pour garder la lunette agréable et froide pour un fonctionnement optimal.

Les choses se sont bien passées jusqu’à présent, mais Webb n’est pas encore sorti du bois. Il faudra encore cinq mois et demi avant que l’observatoire ne livre ses premières images. D’ici là, Webb doit déployer ses ailes de miroir secondaire et primaire, calibrer ses instruments scientifiques et aligner l’optique de son télescope.

Les personnes intéressées peuvent suivre le voyage du télescope dans l’espace sur le site Web de la NASA. Au moment d’écrire ces lignes, Webb se trouve à environ 593 000 milles de la Terre et a encore 305 000 milles à parcourir avant d’atteindre son orbite cible. Le déploiement du miroir secondaire commence aujourd’hui.