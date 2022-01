Modder ajoute des commandes de mouvement VR complètes aux remakes de Resident Evil 2 et 3

En bref : l’accès aux mods est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux joueurs aiment le PC en tant que plate-forme. Les moddeurs inventifs créent tout, des refontes complètes et des packs d’améliorations graphiques aux méthodes de saisie entièrement différentes pour leurs jeux préférés. Modder Praydog a accompli ce dernier avec la série Resident Evil sur PC : ils ont réussi à ajouter un support VR complet aux remakes Resident Evil 2 et 3 et un support plus rudimentaire aux entrées ultérieures de la série, y compris RE7 et RE8.

Les résultats sont impressionnants. Praydog a réussi à mettre en œuvre des commandes de mouvement 6DOF complètes et une caméra à la première personne, ce qui est un gros problème en soi. Cependant, il est allé plus loin en mettant en œuvre des impacts d’armes réels et la physique des projectiles – vous pouvez lancer manuellement des grenades et frapper les ennemis sous n’importe quel angle avec la crosse de votre arme à feu ou la lame de votre couteau.

Nous admettrons que la mêlée ne semble pas être le plus chose percutante dans le monde, mais ce n’est pas une surprise. Jusqu’à ce que les fabricants d’appareils de réalité virtuelle soient en mesure de mettre en œuvre une sorte de fonction d’arrêt ou de modèle de poids et d’impact de l’arme, le combat au corps à corps sera toujours un peu flottant par rapport aux combats de jeux vidéo «traditionnels».

Néanmoins, le travail de Praydog est à peu près aussi proche d’une implémentation VR vanille que nous sommes susceptibles de voir dans un jeu Resident Evil. Mieux encore, il est facile à installer, du moins en ce qui concerne les mods.

Pour l’ajouter à votre copie de RE2 ou 3 Remastered, il vous suffit d’installer SteamVR et d’extraire les fichiers du zip correspondant téléchargé depuis cette page Github. À l’heure actuelle, il existe des zips pour DMC5, Monster Hunter Rise, RE2, 3, 7 et 8.

Après avoir récupéré le bon fichier, extrayez-le dans le dossier d’installation du jeu approprié, et vous devriez avoir terminé. Démarrez simplement votre jeu et appuyez sur la touche Insert pour ouvrir le menu du mod VR. Si tout est configuré à votre guise, les choses devraient fonctionner correctement à partir de là. Si ce n’est pas le cas, un guide de dépannage utile est disponible ici.