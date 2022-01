Samsung dévoile l’Odyssey Ark, un moniteur de jeu incurvé de 55 pouces qui peut pivoter en mode portrait

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung a présenté hier un autre de ses moniteurs de jeu Odyssey au CES, un qui appartient à la catégorie des non conventionnels. L’Odyssey Ark mesure non seulement un téléviseur de 55 pouces, mais il a également une courbe massive et peut être tourné en mode portrait.

Samsung a attiré l’attention des joueurs plus tôt cette semaine lorsqu’il a dévoilé l’Odyssey Neo G8 de 32 pouces, le premier moniteur au monde à combiner une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement époustouflant de 240 Hz. Avec l’Odyssey Ark, un autre écran 4K, Samsung n’a pas révélé le taux de rafraîchissement ou d’autres spécifications, mais il possède quelques fonctionnalités qui le distinguent du pack.

L’élément le plus remarquable de ce moniteur est qu’il est massif : un énorme 55 pouces, ce qui en fait la taille de nombreux téléviseurs standard. Samsung affirme que la fonction « multi-vues » de l’écran 16:9 utilise une « taille d’écran adaptable pour s’adapter au jeu ou au programme sans compromettre son écran 4K et ses images lumineuses et colorées ». Il est également livré avec un contrôleur à cadran pour gérer l’éclairage et l’interface.

Le moniteur a ce qui ressemble à une courbe assez extrême – Samsung n’a pas révélé le rayon (R). L’Odyssey Neo G9 de 49 pouces a une courbe 1000R, nous pourrions donc regarder la même chose ici.

Voici un premier aperçu de la INSANE Odyssey Ark de @Samsung! Il s’agit d’un moniteur 4K incurvé de 55″ avec un rapport hauteur/largeur 16:9… Peut faire du jeu/multitâche sérieux là-dessus ! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg – Tim Schofield (@qbking77) 5 janvier 2022

Mais la caractéristique la plus intéressante de l’Odyssey Ark est sa capacité à basculer en mode portrait. C’est une fonctionnalité disponible dans de nombreux moniteurs, mais pas quelque chose que vous vous attendriez à trouver dans un moniteur mesurant 55 pouces et avec une courbe aussi agressive. Samsung dit qu’il donne aux utilisateurs une vue « de style cockpit » pour « [offer] une nouvelle expérience de jeu. » Tim Schofield montre comment cette orientation peut être utilisée pour le multitâche avec des jeux, des flux et des vidéos ouverts simultanément, ou vous pourriez simplement avoir le fil Twitter le plus long du monde sur votre écran.

Aucun mot sur la disponibilité ou le prix de l’Odyssey Ark. L’Odyssey Neo G9 a un PDSF de 2 500 $, alors attendez-vous à ce que celui-ci ait un prix élevé.