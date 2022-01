Le système VR de nouvelle génération de Sony pour la PS5 utilisera une configuration à un seul cordon pour offrir des jeux 4K HDR à 90/120 Hz

Quelque chose à espérer : nous ne savons toujours pas combien coûtera le compagnon virtuel de la PS5, ni quand il arrivera. Cependant, Sony a partagé des informations utiles sur le matériel à venir au CES, confirmant les noms du casque et des contrôleurs, ainsi que détaillant leurs spécifications et fonctionnalités qui permettront les jeux 4K HDR avec un rendu fové et des taux de rafraîchissement de 90/120 Hz. Sony a également partagé un aperçu d’un nouveau titre VR basé sur Horizon actuellement en préparation pour le PS VR2.

Les spécifications officielles de Sony pour le PS VR2 sont à peu près conformes aux rumeurs rapportées en mai de l’année dernière. Le système VR de nouvelle génération de la société offrira une expérience de jeu 4K OLED HDR, avec 2 000 x 2 040 pixels rafraîchissants à 90/120 Hz par œil. Contrairement au PS VR de génération actuelle avec sa caméra externe, le casque VR2 aura quatre caméras intégrées (y compris IR) pour le suivi des yeux et des mouvements.

Le système bénéficiera également de la technologie Tempest 3D Audio de Sony et augmentera l’immersion avec un moteur de vibration dans le casque pour un retour supplémentaire. Sony dit que les sensations dans le jeu comme le pouls élevé d’un personnage, la poussée d’un véhicule qui accélère et les appels rapprochés avec des objets s’enregistreront pour une expérience de jeu améliorée.

La mise en œuvre semble similaire à l’haptique HyperSense de Razer dans le casque Kaira, mais cela en VR sera probablement encore plus immersif. De plus, le casque aura des lentilles réglables et offrira un champ de vision de 110° avec un rendu fovéal. Il utilisera un seul câble USB-C pour se connecter à la console PS5 et comportera une prise de sortie micro et stéréo intégrée.

Pendant ce temps, les contrôleurs VR2 Sense avec leur retour haptique et leurs déclencheurs adaptatifs utiliseront Bluetooth 5.1 pour se coupler et se recharger via USB-C.

Sony a également partagé un teaser pour Horizon Call of the Mountain, un titre exclusif pour le PS VR2. Ce jeu dérivé aura un nouveau protagoniste rencontrant Aloy et d’autres personnages du monde d’Horizon, ainsi que de nouveaux visages. Le jeu est actuellement en cours de développement par les studios Guerrilla et Firesprite.

Passez à 1:24 pour voir les brèves séquences du jeu

Sony dit s’attendre à plus de détails sur le système, ce qui signifie probablement un dévoilement du casque VR2, ainsi que des contrôleurs VR2 Sense qui ont été révélés en mars de l’année dernière.