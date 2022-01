Facepalm : Et si vous commenciez un jeu sans une introduction appropriée à ses mécanismes et que vous étiez mal équipé pour battre ses ennemis ? C’est là que les nouveaux joueurs de Destiny 2 se retrouvent après avoir été plongés dans un contenu de haut niveau sans comprendre comment abandonner. Les joueurs vétérans viennent à la rescousse en incitant le système de matchmaking à les regrouper avec des joueurs de bas niveau.

L’extension « Dares of Eternity » de Destiny 2 fait de la vie un enfer pour les nouveaux joueurs. Pour commencer, Bungie lance automatiquement les joueurs dans le contenu. Les nouveaux joueurs démarrent à un niveau de puissance de 1 100. Malheureusement, Dares of Eternity est évalué pour les joueurs de 1 150 et plus qui possèdent le bon équipement. En raison de cet écart, les joueurs de bas niveau sont bloqués dans des missions qu’ils ne peuvent pas battre.

Comme si cela ne suffisait pas, le système de matchmaking n’associe que des joueurs de même niveau, piégeant essentiellement des groupes de noobs dans un jeu de haut niveau. Forbes a noté que les champions et les patrons sont particulièrement frustrants car vous ne pouvez pas les vaincre sans des mods d’armes uniques que les nouveaux joueurs ne sont pas susceptibles d’avoir. Certains se sont plaints d’être coincés dans le DLC pendant une heure ou plus, incapables de passer le deuxième défi du boss.

Les utilisateurs ont discuté du problème sur le subreddit Destiny 2, et même les joueurs vétérans ont admis que New Lights n’avait aucune chance de terminer les missions.

« Dares of Eternity est peut-être un terrain de jeu amusant pour les utilisateurs chevronnés, mais pour New Lights, c’est comme un enfer brûlant », a déclaré un Redditor.

Plusieurs membres de haut niveau de la communauté Destiny 2 se sont chargés d’amener les nouveaux joueurs à travers le contenu frustrant et difficile du DoE dans une mission créée par les joueurs appelée « The Rescue ». Le problème est d’entrer dans un groupe de bas niveau.

Ce que les joueurs ont fait, c’est se dépouiller de leur équipement de haut niveau et abaisser leur niveau d’éclairage dans l’espoir de tromper le système de matchmaking pour qu’il les associe à de nouvelles lumières bloquées. S’ils réussissent, ils rééquipent simplement leur équipement et font découvrir le contenu aux nouveaux joueurs.

Les vétérans de Destiny 2 trouvent en fait cette mission de sauvetage aussi amusante que le contenu lui-même.

« Faire la queue pour Dares of Eternity pendant quelques heures pour aider New Lights est le plus amusant que j’ai eu dans Destiny depuis un moment », a déclaré un joueur après avoir aidé plusieurs nouveaux utilisateurs à traverser DoE.

De nombreux joueurs se sont interrogés sur l’opportunité d’inscrire automatiquement les joueurs dans un nouveau contenu. Bien que vous puissiez échapper au contenu en revenant simplement en orbite, ce n’est pas le processus le plus simple, et les débutants ne savent probablement pas comment le faire. À tout le moins, Bungie devrait commencer les joueurs à des niveaux de puissance beaucoup plus élevés en faisant cela.

Un représentant de Bungie a répondu aux messages de Reddit en disant que les développeurs étudient la situation et espèrent la résoudre dès que possible.

« Nous avons envoyé des e-mails à l’équipe à ce sujet. Bravo à tous ceux qui se joignent pour aider New Lights dans le besoin. »