Death Stranding Director’s Cut arrive sur PC ce printemps

Death Stranding

Le légendaire créateur de jeu vidéo Hideo Kojima revient avec une toute nouvelle expérience absolument unique en son genre sur PlayStation4. Affrontez un monde radicalement transformé par le Death Stranding. Transportez les vestiges dissociés de notre futur et embarquez dans une aventure pour reconnecter, pas après pas, un monde détruit. Alors que des créatures mystiques envahissent le paysage et qu'une extinction massive est imminente, Sam Porter Bridges doit voyager à travers les terres dévastées pour sauver l'humanité de l'annihilation. Quel est le mystère du Death Stranding ? Que découvrira Sam au cours de son périple ? Découvrez ces réponses et bien plus dans une expérience de gameplay sans précédent. Avec Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner.