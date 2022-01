Nvidia met à jour les GPU phares avec les ordinateurs portables GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti en 2022

Quelque chose à attendre avec impatience : outre des annonces telles que ses dernières cartes graphiques phares et d’entrée de gamme, Nvidia a également révélé des mises à jour de ses GPU pour ordinateurs portables haut de gamme au CES 2022. La société promet qu’il s’agit de mises à niveau définitives de jeux pour ordinateurs portables, mais ils sont chers.

La GeForce 3080 Ti est la première carte 80 Ti-tier à être jamais arrivée sur les ordinateurs portables, avec 16 Go de ce que Nvidia appelle la RAM GDDR6 la plus rapide jamais conçue dans un ordinateur portable, encore plus rapide que le Titan RTX de bureau. Les ordinateurs portables d’entrée de gamme dotés du 3080 Ti vous coûteront 2500 $. La GeForce 3070 Ti est un peu plus abordable mais commence toujours à 1500 $. Il est censé surpasser le RTX 2070 Super de 70%, et Nvidia vante ses performances à 1440p.

Nvidia a annoncé 160 nouveaux ordinateurs portables 2022 dotés de GPU de la série RTX 30, y compris des modèles de HP, Razer et Acer. Certains d’entre eux ont ajouté de la RAM DDR5. Les nouveaux ordinateurs portables de la série 30 commencent à 800 $ avec des écrans allant jusqu’à 1440p, certains avec G-sync. Tous les RTX 30, y compris les ordinateurs portables 3080 Ti et 3070 Ti, seront lancés le 1er février. Nvidia a également annoncé la quatrième génération de ses technologies Max Q pour augmenter l’efficacité et la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables, y compris l’optimiseur de processeur, la mise à l’échelle rapide du cœur et l’augmentation de la batterie 2.0.

Les critiques de Netcost-security.fr sur les récents ordinateurs portables Nvidia de niveau supérieur tels que les 3080 et 3070 suggèrent de les acheter uniquement si vous êtes avec eux, en les qualifiant de bons GPU pour ordinateurs portables mais inférieurs à leurs homologues de bureau.