Nvidia tease le GPU grand public RTX 3090 Ti

Conclusion : comme prévu au CES 2022, Nvidia a tease le RTX 3090 Ti, un « GPU monstre » qui se trouvera au sommet de sa gamme phare de cartes graphiques grand public lorsqu’il sera disponible à l’achat. Les détails clés sont toujours MIA, mais voici ce que nous savons à cette heure.

Le dernier et le meilleur de Nvidia sera livré avec 24 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant à 21 Gb/s, contre 19,5 Gb/s sur le 3090. Le vice-président Jeff Fisher a déclaré que la carte offrira 40 téraflops de shader, 78 téraflops RT et 320 téraflops tenseurs de performances. A titre de comparaison, le RTX 3090 standard délivre 36 téraflops shader, 69 téraflops RT et 285 téraflops tenseurs.

Malheureusement, c’est tout ce que Nvidia était disposé à partager lors de son discours d’ouverture, car Fisher a invité les parties intéressées à garder les yeux ouverts pour plus de détails plus tard ce mois-ci. Avec un peu de chance, cela se traduira par un lancement fin janvier ou début février.

En tant que GPU grand public haut de gamme de Nvidia, une chose sera certaine : il ne sera pas bon marché. La GeForce RTX 3090 a un PDSF de 1 500 $, mais bien sûr, cela suppose que l’on puisse réellement trouver la carte au détail. À peu près, le seul moyen d’en obtenir un est actuellement via un marché tiers comme eBay, où le prix moyen en décembre était de près de 2 900 $.

Vous aurez également sans aucun doute besoin de coupler le RTX 3090 Ti avec une alimentation puissante. Encore une fois, les spécifications n’ont pas été discutées, mais Nvidia recommande une alimentation d’au moins 750 watts à utiliser avec les 3070 Ti, 3080, 3080 Ti et 3090.