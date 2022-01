Intel présente les processeurs pour ordinateurs portables de 12e génération

Après l’introduction de la 12e génération de processeurs Intel, appelée Alder Lake pour les ordinateurs de bureau, c’est maintenant au tour des ordinateurs portables. Ce lancement était prévu depuis quelques mois par Intel pour le CES 2022, et c’est aujourd’hui qu’a eu lieu sa présentation officielle.

Le point culminant de cette nouvelle génération est la mise en œuvre d’un nouveau type de cœurs : les p-cores, conçus pour des performances maximales, et les e-cores, conçus pour une efficacité maximale dans les tâches moins exigeantes. De cette façon, Intel adopte un style similaire aux cœurs ARM, améliorant l’efficacité de ses processeurs.

Comme vous pouvez vous y attendre, Intel sépare ses puces en différentes catégories pour s’adapter aux différents facteurs de forme des ordinateurs portables. Cette année, une nouvelle (ou pas si nouvelle) catégorie est incluse avec les deux plus célèbres, qui sont les suivantes :

Série H : destinée aux ordinateurs portables très performants (ordinateurs portables de jeu, stations de travail, etc.)

Série P : destinée aux ordinateurs légers, mais en même temps puissants. Cette nouvelle série est similaire à la série M sur les processeurs Intel plus anciens, marquant un juste milieu dans les séries H et U.

Série U : destinée aux ordinateurs portables légers offrant une grande autonomie

Intel 12e génération H-Series pour ordinateurs portables

Ces puces se trouvent généralement dans les ordinateurs portables de jeu ou les stations de travail qui nécessitent les meilleures performances d’un ordinateur portable. Contrairement à d’autres séries, ces processeurs ne sont pas conçus pour être les plus performants, et on ne s’attend donc pas à une grande autonomie, même si Intel ne cesse de travailler pour offrir plus de performances sans augmenter sa consommation.

Le processeur le plus important de cette série est le Core i9-12900HK, étant le plus rapide qu’ils offrent dans cette gamme. Ce processeur peut atteindre jusqu’à 5Ghz, et propose 14 cœurs (6 p-cores et 8 e-cores) avec 20 threads. Un bond assez important pour Intel, surtout dans les cœurs où ils ont toujours été très conservateurs.

Ils offrent également un support pour la RAM DDR5-4800 et LPDDR5-5200, quelque chose qui offrira non seulement plus de performances dans le processeur, mais aussi dans les graphiques intégrés d’Intel en pouvant avoir plus de vitesse pour gérer la mémoire du GPU. Ils prennent également en charge PCIe 4, Thunderbolt 4 et incluent la solution Wi-Fi Intel Wi-Fi Killer 6E avec Intel Double Connect.

Intel dit qu’avec cette génération de processeurs, nous obtiendrons jusqu’à 28 % de performances en plus dans les jeux et 40 % de performances en plus dans les tâches quotidiennes, ce qui est une amélioration assez substantielle. Ce sera également la première fois que des ordinateurs portables dotés d’un processeur de la série H pourront être certifiés Intel Evo.

Intel P-Series de 12e génération pour ordinateurs portables

Cette nouvelle série peut nous rappeler l’ancienne série M de processeurs pour ordinateurs portables. Ces processeurs sont conçus comme une solution intermédiaire entre l’efficacité énergétique de la série U et les performances de la série H. Ces processeurs sont conçus pour les ordinateurs portables fins où les performances sont assez importantes, introduisant des améliorations substantielles par rapport aux plus puissants de la série.

Le processeur le plus important de cette série est le Core i7-1280P, étant le plus rapide de la gamme. Il possède 14 cœurs (6 cœurs p et 8 cœurs électroniques) et 20 threads, avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 4,8 GHz. C’est un saut de puissance substantiel que l’on ne trouve que dans les gros portables, mais ces processeurs seront destinés aux portables légers (poids autour de 1,2 kg, 15 mm d’épaisseur, etc.)

Intel série U de 12e génération pour ordinateurs portables

Cette série est assez connue et l’une des plus populaires dans les ordinateurs portables. On retrouvera cette série dans tous les types d’ordinateurs portables, des plus accessibles aux plus premium qui demandent une grande autonomie. Dans cette série, comme il fallait s’y attendre, une partie des performances est sacrifiée pour obtenir une excellente autonomie.

Le processeur le plus important de cette gamme est le Core i7-1265U, qui comprend 10 cœurs (2 cœurs p et 8 cœurs électroniques) et 12 threads, avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 4,8 GHz. Sa puissance de base est de 15W, mais les fabricants peuvent modifier cette configuration pour atteindre jusqu’à 55W de consommation, augmentant ainsi ses performances.

Le point culminant de cette nouvelle génération a été la sélection de cœurs et de threads, une amélioration assez importante étant donné que la génération précédente n’avait qu’un maximum de 4 cœurs et 8 threads.

Nous espérons que cette nouvelle génération apporte de grandes améliorations à un niveau réel (et qu’il ne s’agit pas seulement de benchmarks) dans tous les types d’ordinateurs portables et qu’ils pourront faire face à leur concurrent le plus proche, AMD, avec le Ryzen Mobile 6000 Series.