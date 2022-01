Nvidia dévoile une GeForce RTX 3050 à 250 $ au CES 2022

Quelque chose à attendre : l’annonce la plus importante de Nvidia lors de son point de presse CES 2022 est peut-être les spécifications et la date de sortie de sa dernière carte graphique d’entrée de gamme, la GeForce RTX 3050 pour ordinateurs de bureau. Le discours d’ouverture a clairement indiqué que Nvidia comprend la popularité des GPU de classe 50 sur le marché actuel.

La section de Nvidia sur les GPU de bureau dans son événement virtuel CES a mentionné la dernière enquête sur le matériel Steam dans laquelle trois des cinq premières cartes sont des cartes Nvidia de classe 50 (les GTX 1650, 1050Ti et 1050). La société affirme que 75% des joueurs utilisent toujours des GPU GTX. Cela promet que le successeur d’entrée de gamme, la GeForce RTX 3050, peut maintenir 60 images par seconde dans les derniers jeux en 1080p pour suivre les Jones.

À 250 $, il arbore 8 Go de RAM GDDR6 (le même que le 3070, au prix du double), des cœurs RT pour le ray tracing et des cœurs tenseurs pour DLSS. Il sera lancé aux partenaires GPU personnalisés le 27 janvier. Nvidia n’a pas mentionné l’édition d’un fondateur. Ces spécifications et ce prix le placent un peu au-dessus du GPU Radeon 6500XT budgétaire d’AMD, qui a également été révélé au CES mardi. Elle est comparable à la GTX 1650 de Nvidia, que la 3050 prétend réussir, mais la 6500XT est légèrement moins chère à 200 $.

Bien sûr, tout cela suppose que vous pourrez même obtenir ces cartes au PDSF. L’une des raisons probables de la popularité actuelle des GPU économiques est que les cartes graphiques, en général au cours des derniers mois, ont presque doublé leur prix habituel. Cependant, les prix ont plafonné au cours de cette période, ce qui est une bonne nouvelle.